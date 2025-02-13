Маркетплейс «Финуслуги» запустил аналог социальных вкладов

Совсем скоро на рынке появятся вклады с ещё более привлекательными условиями для людей с низким уровнем дохода. Напомним, что летом прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о социальных вкладах. Крупнейшие банки страны намерены представить этот новый финансовый продукт уже в начале июля 2025 года, позволяя гражданам с небольшими доходами и получающим социальную помощь от государства, делать вклады под ставки, превышающие среднерыночные. При этом стоит отметить, что максимальная сумма не должна превышать 50 тысяч рублей. Об этом пишет newsnn.ru.