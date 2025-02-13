Маркетплейс «Финуслуги» запустил аналог социальных вкладов

Posted 13 февраля, 09:36
Published 13 февраля, 09:36
Modified 13 февраля, 09:36
Updated 13 февраля, 09:36
На данный момент ставка, установленная Банком России, составляет 21%, и эксперты не прогнозируют её снижение в ближайшее время.
Совсем скоро на рынке появятся вклады с ещё более привлекательными условиями для людей с низким уровнем дохода. Напомним, что летом прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о социальных вкладах. Крупнейшие банки страны намерены представить этот новый финансовый продукт уже в начале июля 2025 года, позволяя гражданам с небольшими доходами и получающим социальную помощь от государства, делать вклады под ставки, превышающие среднерыночные. При этом стоит отметить, что максимальная сумма не должна превышать 50 тысяч рублей. Об этом пишет newsnn.ru.
Стоит обратить внимание, что некоторые российские банки уже начали предлагать свои варианты социальных вкладов с доходностью до 30% годовых. Например, подобный вклад уже доступен на маркетплейсе «Финуслуги».
Как сообщил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин, уже сейчас можно оценить потенциал данного предложения, не дожидаясь июля. По его словам, новые клиенты платформы могут рассчитывать на максимальную ставку независимо от их дохода.
Кроме «Финуслуг», вклад с 30% годовых, ориентированный на россиян с низкими доходами, запустил и Промсвязьбанк. Альфа-Банк также рассматривает возможность введения социального вклада.
Таким образом, можно ожидать дальнейшего роста предложений социальных вкладов в России, если граждане с низкими доходами оценят эти новые возможности.