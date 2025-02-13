Масленица отменяется? На сколько подорожали ингредиенты для блинов в Ростове-на-Дону

Какие продукты для блинов подорожали в 2025 году в Ростовской области Блинный индекс в Ростове-на-Дону — во сколько обойдется Масленица-2025 Как подсчитать свой блинный индекс

Масленица — праздник, который любят и ждут многие ростовчане. Его традиция — печь блины и угощать ими близких. Однако Масленица в 2025 году может влететь в копеечку, ведь продукты для блинов сильно подорожали. Рассказываем, во сколько обойдутся блины ростовчанам, и можно ли сэкономить на них.

Какие продукты для блинов подорожали в 2025 году в Ростовской области В 2024 году в Ростове-на-Дону, как и во всей России, значительно подорожал целый ряд продуктов. Увы, в 2025 году тенденция продолжается. Уже ставятся новые рекорды — так, в регионе лидерами по росту цен в категории продовольственных товаров стали овощи и молочная продукция. Такие данные приводит Ростовстат, основываясь на мониторинге потребительских цен. По состоянию на начало февраля 2025 года, в Ростове-на-Дону цены на основные продукты для блинов выглядят следующим образом: Молоко (питьевое) — почти 90 рублей за литр.

— почти 90 рублей за литр. Сливочное масло — более 1000 рублей за один килограмм.

— более 1000 рублей за один килограмм. Сметана — 355 рублей за килограмм. Молоко По отношению к декабрю 2024 года, цены на молоко в Ростовской области подскочили более чем на 5%, а сметана и масло прибавили в стоимости 2,5%. Любителям блинов с творогом тоже стоит готовиться к тратам, поскольку последний подорожал почти на 3%. Прибавку в цене демонстрирует и сыр. Судя по прогнозам, которые дают представители региональных молокозаводов, Масленица в 2025 году станет последним периодом, когда молочные продукты можно приобрести по более или менее приемлемой цене. Как отмечается в сообщениях предприятий, на которые ссылаются корреспонденты РБК Ростов, уже к марту цены могут вырасти в полтора раза. Причина — дефицит необходимого сырья и увеличение объема издержек. Цены на молоко — основной продукт для блинов — могут вырасти в полтора раза уже к марту 2025 года . Фото: 1MI Яйца В числе ингредиентов, входящих в рецепты блинов на Масленицу — яйца. В 2024 году цены на них били все возможные рекорды и повергали ростовчан в настоящий шок. Однако затем стоимость стабилизировалось, и сегодня десяток яиц в Ростове-на-Дону можно купить в среднем в диапазоне от 116 до 120 рублей. Мука Без муки блины на Масленицу по классическим рецептам приготовить невозможно, и она тоже дорожает. И это невозможно не заметить, в том числе, изучая и цены на хлеб в Ростове-на-Дону. Дмитрий Козлов, генеральный директор холдинга «Коломенский», в беседе с изданием «Коммерсантъ» заявил о росте себестоимости изготовления хлебобулочных изделий на 27% по отношению к 2023 году. «В 2024 году рост себестоимости продукции кондитерского типа составил 16%, хлебобулочных изделий — на 27%. Все дело в том, что подорожала и логистика, и сама мука. Так, первый сорт муки за год подорожал на 18%, высший сорт — на 22%, а ржаная мука в стоимости прибавила 33%», — заявил эксперт. Мука подорожала: высший сорт — на 22%, ржаная — на 33%, что влияет на стоимость хлеба и блинов на Масленицу . Фото: 1MI Овощи Такие продукты, как овощи, картофель, не входят в состав традиционных масленичных блинов, их подорожание все же сказывается на праздничном столе. Ведь картофель часто используется для гарниров и начинок, а его рост цен отражает общую тенденцию. Так, по состоянию на начало февраля 2025 года: Картофель в Ростовской области стоил около 62 рублей за килограмм, то есть, на 8% больше, чем в декабре прошлого года.

в Ростовской области стоил около 62 рублей за килограмм, то есть, больше, чем в декабре прошлого года. Капуста в стоимости прибавила 4% .

в стоимости прибавила . Лук при этом подорожал на 16% и сегодня стоит примерно 55 рублей за килограмм. Причина роста стоимости овощей и картофеля: фактор сезонности;

проблемы с урожаем, которые случились в 2024 году. Только в Ростовской области сбор картофеля сократился почти на 15%, а цены на него увеличились на 50%. О том, в каких городах Ростовской области картофель можно приобрести по относительно приемлемым ценам, мы рассказывали в одном из наших предыдущих материалов. Так, выяснилось, что дешевле всего картошка обходится жителям Таганрога, Миллерово и Шахт. Подорожание картошки и других овощей может отразиться на стоимости блинов на Масленицу в 2025 году . Фото: 1MI Мясо Любители блинов с мясной начинкой могут выдохнуть — цены на мясо в Ростове-на-Дону, конечно, растут, но не столь ударными темпами. Так, говядина подорожала всего на 0,4%, а куриное мясо и вовсе подешевело — на 0,1%. Кстати, о том где можно купить мясо дешевле в 2025 году в Ростовской области, мы тоже писали, указывая конкретные населенные пункты. Икра Ну, а масленичные блины с икрой в 2025 году, похоже, окончательно переходят в разряд изысканных и доступных только ограниченному кругу гурманов угощений. Все дело в стремительном росте стоимости красной икры, которое сильно огорчило ростовчан еще накануне новогодних праздников. Масленичные блины с икрой в 2025 году могут стать роскошью из-за роста цен на икру. . Фото: 1MI Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в беседе с корреспондентом Forbes назвал среднюю розничную цену красной икры — от 8,5 до 9 тысяч рублей за килограмм. «Конечно, такой продукт просто не может стоить дешево. Достаточно вспомнить, что и в период СССР он считался деликатесом. Однако несколько лет назад ценообразование некоторым образом исказилось, поскольку на рынок начал поступать контрафакт, некачественные продукты. Поэтому икра в целом стала дешевле. В настоящее время все постепенно возвращается к ценам, которые можно считать справедливыми», — утверждает эксперт, отмечая, что не видит серьезных предпосылок для дальнейшего роста цен на икру. Рыба Подорожала и рыба, которую ростовчане часто выбирают в качестве начинки к масленичным блинам. Причина заключается в снижении объемов вылова лососей в Тихом океане. В декабре оно составило более 14% по отношению к показателям предыдущего года, как следует из отчета Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, находящегося в ведении Росрыболовства. Эксперты обуславливают это факторами биологического характера и тем, что улов просто перестал быть рекордным, став стандартным. Подорожают и масленичные блины с красной рыбой, причиной тому стало снижение улова лососей в 2024 году . Фото: 1MI Блинный индекс в Ростове-на-Дону — во сколько обойдется Масленица-2025 Блинный индекс имеет статус неформального. Под ним понимается динамика стоимости базового набора продуктов, необходимых для приготовления блинов. Безусловно, все готовят их по своим рецептам, с разными ингредиентами, поэтому точную стоимость определить непросто. Дарья, наша читательница из Новочеркасска, печет на Масленицу блины каждый год и следит за расходами. Она рассказала, как изменился блинный индекс для ее семьи. «По ощущениям, за год набор продуктов для блинов подорожал как минимум на 90 рублей. Считаем в среднем: кило муки, например, блинной — около 80 рублей. Яйца, десять штук — 130-140 рублей, литр молока — около 100 рублей, сахар — 60 рублей за кило. То есть, в этом году на Масленицу блины мне обойдутся как минимум в 350 рублей. В прошлом году было около 200», — отмечает она. Стоимость продуктов для блинов в Ростове подорожала на 90 рублей, сообщают горожане . Фото: 1MI Пенсионерка Людмила Игоревна из Ростова-на-Дону рассказала нашему изданию, что отказываться от традиции печь блины на Масленицу она не собирается даже под давлением цен. «На пенсии, конечно, растущие цены отражаются, я бы сказала — они по ней больно бьют. Конечно, экономлю, даже на праздники. Что-то пришлось убрать с новогоднего стола, к примеру, икру — совершенно точно не по карману. Но вот на Масленицу буду печь блины, как и раньше, по рецептам и традициям моей мамы, моей бабушки. Пусть будет дорого, пусть трудно, но для меня и моих внуков это важно», — резюмирует она. Как подсчитать свой блинный индекс Взяв за основу классический рецепт блинов на Масленицу, вы можете самостоятельно подсчитать свой собственный блинный индекс в 2025 году и сравнить его с показателями прошлого года. Для приготовления масленичного блюда на семью, то есть в среднем 15 штук блинов, нам понадобятся: поллитра молока;

три яйца;

250 или 300 граммов муки;

около 40 граммов сливочного масла;

несколько ложек масла растительного — около 50-60 миллилитров;

и три-четыре ложки сахарного песка — то есть, примерно 50 граммов. Начинка в расчет не берется. Исходя из текущих цен в Ростове-на-Дону, стоимость набора продуктов выглядит так: Молоко (0,5 л) — 90 ₽ за литр → 45 ₽

— 90 ₽ за литр → Яйца (3 шт.) — 120 ₽ за десяток → 36 ₽

— 120 ₽ за десяток → Мука (250–300 г) — 80 ₽ за 1 кг → 20–24 ₽

— 80 ₽ за 1 кг → Сливочное масло (40 г) — 1000 ₽ за 1 кг → 40 ₽

— 1000 ₽ за 1 кг → Растительное масло (50–60 мл) — цена не указана, но примерно 10 ₽

— цена не указана, но примерно Сахар (50 г) — 60 ₽ за 1 кг → 3 ₽ В итоге приготовить 15 блинов в 2025 году обойдется примерно в 154–158 ₽. Взяв за основу классический рецепт блинов на Масленицу, вы можете подсчитать свой блинный индекс в 2025 году . Фото: Изображение Midjourney Разница в блинном индексе, согласно нашим расчетам, оказалась небольшой — всего на 1–2% выше по сравнению в минувшим годом, что связано с постепенным ростом цен на молочные продукты. Однако прогнозы говорят о скачке цен на молоко и масло в марте 2025 года, так что реальные траты на блины могут сильно увеличиться уже весной. Попробуйте рассчитать свой блинный индекс, ориентируясь на цены в вашем регионе! Делитесь результатами в комментариях — сравним, где Масленица окажется дороже. Читайте также: Жителей Ростовской области пугают экологической катастрофой и морозят в своих домах Школьники из Ростова-на-Дону массово отравились в московском отеле День сурка в 2025 году: как люди придумали животное-синоптика, и можно ли ему верить