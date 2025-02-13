Масленица отменяется? На сколько подорожали ингредиенты для блинов в Ростове-на-Дону

Posted 13 февраля, 14:38
Published 13 февраля, 14:38
Modified 13 февраля, 14:40
Updated 13 февраля, 14:40
В 2024 году в Ростове-на-Дону, как и во всей России, значительно подорожал целый ряд продуктов. Увы, в 2025 году тенденция продолжается. Уже ставятся новые рекорды — так, в регионе лидерами по росту цен в категории продовольственных товаров стали овощи и молочная продукция. Такие данные приводит Ростовстат, основываясь на мониторинге потребительских цен.
По состоянию на начало февраля 2025 года, в Ростове-на-Дону цены на основные продукты для блинов выглядят следующим образом:
Молоко
По отношению к декабрю 2024 года, цены на молоко в Ростовской области подскочили более чем на 5%, а сметана и масло прибавили в стоимости 2,5%. Любителям блинов с творогом тоже стоит готовиться к тратам, поскольку последний подорожал почти на 3%. Прибавку в цене демонстрирует и сыр.
Судя по прогнозам, которые дают представители региональных молокозаводов, Масленица в 2025 году станет последним периодом, когда молочные продукты можно приобрести по более или менее приемлемой цене. Как отмечается в сообщениях предприятий, на которые ссылаются корреспонденты РБК Ростов, уже к марту цены могут вырасти в полтора раза. Причина — дефицит необходимого сырья и увеличение объема издержек.
Яйца
В числе ингредиентов, входящих в рецепты блинов на Масленицу — яйца. В 2024 году цены на них били все возможные рекорды и повергали ростовчан в настоящий шок. Однако затем стоимость стабилизировалось, и сегодня десяток яиц в Ростове-на-Дону можно купить в среднем в диапазоне от 116 до 120 рублей.
Мука
Без муки блины на Масленицу по классическим рецептам приготовить невозможно, и она тоже дорожает. И это невозможно не заметить, в том числе, изучая и цены на хлеб в Ростове-на-Дону.
Дмитрий Козлов, генеральный директор холдинга «Коломенский», в беседе с изданием «Коммерсантъ» заявил о росте себестоимости изготовления хлебобулочных изделий на 27% по отношению к 2023 году.
«В 2024 году рост себестоимости продукции кондитерского типа составил 16%, хлебобулочных изделий — на 27%. Все дело в том, что подорожала и логистика, и сама мука. Так, первый сорт муки за год подорожал на 18%, высший сорт — на 22%, а ржаная мука в стоимости прибавила 33%», — заявил эксперт.
Овощи
Такие продукты, как овощи, картофель, не входят в состав традиционных масленичных блинов, их подорожание все же сказывается на праздничном столе. Ведь картофель часто используется для гарниров и начинок, а его рост цен отражает общую тенденцию. Так, по состоянию на начало февраля 2025 года:
Причина роста стоимости овощей и картофеля:
Только в Ростовской области сбор картофеля сократился почти на 15%, а цены на него увеличились на 50%. О том, в каких городах Ростовской области картофель можно приобрести по относительно приемлемым ценам, мы рассказывали в одном из наших предыдущих материалов. Так, выяснилось, что дешевле всего картошка обходится жителям Таганрога, Миллерово и Шахт.
Мясо
Любители блинов с мясной начинкой могут выдохнуть — цены на мясо в Ростове-на-Дону, конечно, растут, но не столь ударными темпами. Так, говядина подорожала всего на 0,4%, а куриное мясо и вовсе подешевело — на 0,1%. Кстати, о том где можно купить мясо дешевле в 2025 году в Ростовской области, мы тоже писали, указывая конкретные населенные пункты.
Икра
Ну, а масленичные блины с икрой в 2025 году, похоже, окончательно переходят в разряд изысканных и доступных только ограниченному кругу гурманов угощений. Все дело в стремительном росте стоимости красной икры, которое сильно огорчило ростовчан еще накануне новогодних праздников.
Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, в беседе с корреспондентом Forbes назвал среднюю розничную цену красной икры — от 8,5 до 9 тысяч рублей за килограмм.
«Конечно, такой продукт просто не может стоить дешево. Достаточно вспомнить, что и в период СССР он считался деликатесом. Однако несколько лет назад ценообразование некоторым образом исказилось, поскольку на рынок начал поступать контрафакт, некачественные продукты. Поэтому икра в целом стала дешевле. В настоящее время все постепенно возвращается к ценам, которые можно считать справедливыми», — утверждает эксперт, отмечая, что не видит серьезных предпосылок для дальнейшего роста цен на икру.
Рыба
Подорожала и рыба, которую ростовчане часто выбирают в качестве начинки к масленичным блинам. Причина заключается в снижении объемов вылова лососей в Тихом океане. В декабре оно составило более 14% по отношению к показателям предыдущего года, как следует из отчета Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, находящегося в ведении Росрыболовства. Эксперты обуславливают это факторами биологического характера и тем, что улов просто перестал быть рекордным, став стандартным.
Блинный индекс имеет статус неформального. Под ним понимается динамика стоимости базового набора продуктов, необходимых для приготовления блинов. Безусловно, все готовят их по своим рецептам, с разными ингредиентами, поэтому точную стоимость определить непросто.
Дарья, наша читательница из Новочеркасска, печет на Масленицу блины каждый год и следит за расходами. Она рассказала, как изменился блинный индекс для ее семьи.
«По ощущениям, за год набор продуктов для блинов подорожал как минимум на 90 рублей. Считаем в среднем: кило муки, например, блинной — около 80 рублей. Яйца, десять штук — 130-140 рублей, литр молока — около 100 рублей, сахар — 60 рублей за кило. То есть, в этом году на Масленицу блины мне обойдутся как минимум в 350 рублей. В прошлом году было около 200», — отмечает она.
Пенсионерка Людмила Игоревна из Ростова-на-Дону рассказала нашему изданию, что отказываться от традиции печь блины на Масленицу она не собирается даже под давлением цен.
«На пенсии, конечно, растущие цены отражаются, я бы сказала — они по ней больно бьют. Конечно, экономлю, даже на праздники. Что-то пришлось убрать с новогоднего стола, к примеру, икру — совершенно точно не по карману. Но вот на Масленицу буду печь блины, как и раньше, по рецептам и традициям моей мамы, моей бабушки. Пусть будет дорого, пусть трудно, но для меня и моих внуков это важно», — резюмирует она.
Взяв за основу классический рецепт блинов на Масленицу, вы можете самостоятельно подсчитать свой собственный блинный индекс в 2025 году и сравнить его с показателями прошлого года. Для приготовления масленичного блюда на семью, то есть в среднем 15 штук блинов, нам понадобятся:
Начинка в расчет не берется.
Исходя из текущих цен в Ростове-на-Дону, стоимость набора продуктов выглядит так:
В итоге приготовить 15 блинов в 2025 году обойдется примерно в 154–158 ₽.
Разница в блинном индексе, согласно нашим расчетам, оказалась небольшой — всего на 1–2% выше по сравнению в минувшим годом, что связано с постепенным ростом цен на молочные продукты. Однако прогнозы говорят о скачке цен на молоко и масло в марте 2025 года, так что реальные траты на блины могут сильно увеличиться уже весной.
Попробуйте рассчитать свой блинный индекс, ориентируясь на цены в вашем регионе! Делитесь результатами в комментариях — сравним, где Масленица окажется дороже.