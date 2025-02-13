Морозы до -23 градусов ударят в Ростовской области

Posted 13 февраля, 13:20
Published 13 февраля, 13:20
Modified 13 февраля, 13:22
Updated 13 февраля, 13:22
Неблагоприятные изменения в погоде ожидаются с 15 по 20 февраля — в эти дни начнутся резкие колебания температуры до 15 градусов, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Ситуацию усугубят снег и дожди, а также налипание осадков на проводах и ветках деревьев.
16 и 17 февраля температура снизится до -18. К аварийным ситуациям в эти дни могут привести гололед и снежные накаты на дорогах.
С 18 по 20 февраля морозы усилятся вплоть до -23 градусов. Днем будут сохраняться отрицательные значения температуры — до -9.
Кроме того, в реках области усилится ледообразование, а в Таганрогском заливе ожидается дрейф льда.
Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности во избежание аварийных ситуаций.