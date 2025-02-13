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Posted 13 февраля, 13:20

Published 13 февраля, 13:20

Modified 13 февраля, 13:22

Updated 13 февраля, 13:22

Спасатели МЧС вытаскивают машину из снега

Морозы до -23 градусов ударят в Ростовской области

13 февраля 2025, 13:20
Фото: mchs.gov.ru. Спасатели МЧС вытаскивают машину из снега
Жителей Ростовской области предупредили об усилении морозов до -23 градусов в ближайшие дни. Об этом сообщили в городском Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Неблагоприятные изменения в погоде ожидаются с 15 по 20 февраля — в эти дни начнутся резкие колебания температуры до 15 градусов, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Ситуацию усугубят снег и дожди, а также налипание осадков на проводах и ветках деревьев.

16 и 17 февраля температура снизится до -18. К аварийным ситуациям в эти дни могут привести гололед и снежные накаты на дорогах.

С 18 по 20 февраля морозы усилятся вплоть до -23 градусов. Днем будут сохраняться отрицательные значения температуры — до -9.

Кроме того, в реках области усилится ледообразование, а в Таганрогском заливе ожидается дрейф льда.

Специалисты рекомендуют соблюдать правила безопасности во избежание аварийных ситуаций.

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Ранее в РСЧС предупредили ростовчан о температурных качелях.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Снег#Гололед#Температура#Морозы
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