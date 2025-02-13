Морозы до -23 градусов ударят в Ростовской области

Неблагоприятные изменения в погоде ожидаются с 15 по 20 февраля — в эти дни начнутся резкие колебания температуры до 15 градусов, а ветер усилится до 18 метров в секунду. Ситуацию усугубят снег и дожди, а также налипание осадков на проводах и ветках деревьев.