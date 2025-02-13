Мощный снегопад вновь обрушится на Ростов-на-Дону в выходные

Согласно данным метеорологов, ливень начнется в субботу утром, 15 февраля. Около полудня дождь сменится на снег. Осадки будут умеренными, но только до вечера. Ближе к 18.00 мск непогода усилится. Всего за день выпадет 9,6 миллиметра осадков.