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Posted 13 февраля, 08:06

Published 13 февраля, 08:06

Modified 13 февраля, 08:08

Updated 13 февраля, 08:08

Снегопад в Ростове

Мощный снегопад вновь обрушится на Ростов-на-Дону в выходные

13 февраля 2025, 08:06
Фото: rostovgazeta.ru. Снегопад в Ростове
На этих выходных синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону температурные качели и сильные осадки в виде дождя и снега.

Согласно данным метеорологов, ливень начнется в субботу утром, 15 февраля. Около полудня дождь сменится на снег. Осадки будут умеренными, но только до вечера. Ближе к 18.00 мск непогода усилится. Всего за день выпадет 9,6 миллиметра осадков.

Впервые за долгое время температура воздуха прогреется до +5 градусов, но ночью — вновь упадет до -5 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду.

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Добавим, что в феврале таких неблагоприятных погодных условий больше не предвидится.

Напомним, что прошлый снегопад обернулся для Ростова-на-Дону чередой катаклизмов: ДТП, поваленные деревья, разбитые авто, оборванные провода и многое другое. Вспомните, как это было в материале RostovGazeta.

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