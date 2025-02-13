Мощный снегопад вновь обрушится на Ростов-на-Дону в выходные

Posted 13 февраля, 08:06
Published 13 февраля, 08:06
Modified 13 февраля, 08:08
Updated 13 февраля, 08:08
Согласно данным метеорологов, ливень начнется в субботу утром, 15 февраля. Около полудня дождь сменится на снег. Осадки будут умеренными, но только до вечера. Ближе к 18.00 мск непогода усилится. Всего за день выпадет 9,6 миллиметра осадков.
Впервые за долгое время температура воздуха прогреется до +5 градусов, но ночью — вновь упадет до -5 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду.
Добавим, что в феврале таких неблагоприятных погодных условий больше не предвидится.
Напомним, что прошлый снегопад обернулся для Ростова-на-Дону чередой катаклизмов: ДТП, поваленные деревья, разбитые авто, оборванные провода и многое другое. Вспомните, как это было в материале RostovGazeta.