На севере Ростовской области ПВО уничтожила дрон

Posted 13 февраля, 05:09
Published 13 февраля, 05:09
Modified 13 февраля, 05:11
Updated 13 февраля, 05:11
По информации главы региона, БПЛА засекли над Чертковским районом. Военные отразили атаку, уничтожив дрон.
— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — добавил Юрий Слюсарь.
Накануне ночью в соцсетях местные жители публиковали видео, на которое попал звук пролетающего мимо БПЛА. Вероятно, именно его разгромили силами ПВО (прим. — противовоздушная оборона).
А за час до этого в нескольких районах Ростовской области объявили беспилотную опасность. Речь идет о Миллеровском, Азовском районах и городе Каменске-Шахтинском. Однако там беспилотник не сбивали.