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Posted 13 февраля, 05:09

Published 13 февраля, 05:09

Modified 13 февраля, 05:11

Updated 13 февраля, 05:11

На севере Ростовской области ПВО отразили воздушную атаку

На севере Ростовской области ПВО уничтожила дрон

13 февраля 2025, 05:09
Фото: Минобороны России. На севере Ростовской области ПВО отразили воздушную атаку
В Ростовской области сбили беспилотник в ночь на 13 февраля. Об этом сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По информации главы региона, БПЛА засекли над Чертковским районом. Военные отразили атаку, уничтожив дрон.

— Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — добавил Юрий Слюсарь.
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Накануне ночью в соцсетях местные жители публиковали видео, на которое попал звук пролетающего мимо БПЛА. Вероятно, именно его разгромили силами ПВО (прим. — противовоздушная оборона).

А за час до этого в нескольких районах Ростовской области объявили беспилотную опасность. Речь идет о Миллеровском, Азовском районах и городе Каменске-Шахтинском. Однако там беспилотник не сбивали.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Соцсети#Беспилотник#Чертковский район#Разрушения#Юрий Слюсарь#Воздушная атака
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