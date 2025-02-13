На трассе М-4 «Дон» под Аксаем перекроют движение

Posted 13 февраля, 15:07
Published 13 февраля, 15:07
Modified 13 февраля, 15:07
Updated 13 февраля, 15:07
Ремонт путепровода на участке автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе начнется весной. Работы будут проводиться в связи с износом дорожного полотна, который был вызван интенсивным движением машин.
Ремонт будет состоять из двух этапов. Из-за этого поток машин переведут на встречную полосу.
«Ограничение движения будет организовано с перепуском транспортного потока на полосу, предназначенную для встречного движения в прямом направлении», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального правительства также уточнили, что работы завершатся к концу 2025 года.
В связи с переводом машин на встречную полосу на данном участке могут образовываться пробки. Автовладельцам следует обратить на это внимание при планировании маршрута.
Ранее стало известно, что власти Ростова-на-Дону запланировали масштабный ремонт одной из улиц в 2025 году стоимостью почти 69 миллионов рублей.