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Posted 13 февраля, 15:07

Published 13 февраля, 15:07

Modified 13 февраля, 15:07

Updated 13 февраля, 15:07

Ремонт дороги

На трассе М-4 «Дон» под Аксаем перекроют движение

13 февраля 2025, 15:07
Фото: 1MI. Ремонт дороги
В Ростовской области на 1062-м километре трассы М-4 «Дон» под Аксаем перекроют движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ремонт путепровода на участке автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе начнется весной. Работы будут проводиться в связи с износом дорожного полотна, который был вызван интенсивным движением машин.

Ремонт будет состоять из двух этапов. Из-за этого поток машин переведут на встречную полосу.

«Ограничение движения будет организовано с перепуском транспортного потока на полосу, предназначенную для встречного движения в прямом направлении», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства также уточнили, что работы завершатся к концу 2025 года.

В связи с переводом машин на встречную полосу на данном участке могут образовываться пробки. Автовладельцам следует обратить на это внимание при планировании маршрута.

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Ранее стало известно, что власти Ростова-на-Дону запланировали масштабный ремонт одной из улиц в 2025 году стоимостью почти 69 миллионов рублей.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ремонт#М-4#М-4 «Дон»#Дорожное покрытие#Путепровод
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