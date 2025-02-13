На три месяца перекроют проезд сразу на нескольких улицах Ростова

С 20 февраля автомобилисты не смогут проехать по улице Гоголевской (от пересечения с улицей 7-го февраля до переулка Грибоедовского), по Нижнебульварной (от улицы 7-го февраля до переулка Грибоедовского) и по переулку Грибоедовскому (от Нижнебульварной до Седова). Проезд закроют до 1 июня.