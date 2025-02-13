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Posted 13 февраля, 04:30

Published 13 февраля, 04:30

Modified 13 февраля, 04:30

Updated 13 февраля, 04:30

На три месяца перекроют проезд сразу на нескольких улицах Ростова

На три месяца перекроют проезд сразу на нескольких улицах Ростова

13 февраля 2025, 04:30
Фото: 1MI. На три месяца перекроют проезд сразу на нескольких улицах Ростова
В Ростове-на-Дону введут ограничение движения на нескольких улицах. Проезд перекроют более чем на три месяца. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

С 20 февраля автомобилисты не смогут проехать по улице Гоголевской (от пересечения с улицей 7-го февраля до переулка Грибоедовского), по Нижнебульварной (от улицы 7-го февраля до переулка Грибоедовского) и по переулку Грибоедовскому (от Нижнебульварной до Седова). Проезд закроют до 1 июня.

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В это же время аналогичная ситуация будет на улице Турмалиновской — на участке от проспекта Нагибина до переулка Обуховского. По информации ростовского департамента автодорог, везде, где появятся ограничения, причиной этому станут работы на водопроводной сети.

Ранее RostovGazeta сообщала, какие еще улицы в донской столице перекроют в феврале.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ограничение движения
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