На три месяца перекроют проезд сразу на нескольких улицах Ростова

Posted 13 февраля, 04:30
Published 13 февраля, 04:30
Modified 13 февраля, 04:30
Updated 13 февраля, 04:30
С 20 февраля автомобилисты не смогут проехать по улице Гоголевской (от пересечения с улицей 7-го февраля до переулка Грибоедовского), по Нижнебульварной (от улицы 7-го февраля до переулка Грибоедовского) и по переулку Грибоедовскому (от Нижнебульварной до Седова). Проезд закроют до 1 июня.
В это же время аналогичная ситуация будет на улице Турмалиновской — на участке от проспекта Нагибина до переулка Обуховского. По информации ростовского департамента автодорог, везде, где появятся ограничения, причиной этому станут работы на водопроводной сети.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие еще улицы в донской столице перекроют в феврале.