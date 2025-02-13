УФСБ в Ростовской пресекло схему взяток в налоговой

Однако злоумышленников задержали на месте преступления прямо во время передачи денежных средств. При этом один из налоговиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выложил всю информацию о своих напарниках. В связи с этим уголовное дело в его отношении рассмотрено в особом порядке.