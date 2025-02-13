УФСБ в Ростовской пресекло схему взяток в налоговой

Posted 13 февраля, 11:13
Published 13 февраля, 11:13
Modified 13 февраля, 17:04
Updated 13 февраля, 17:04
Оперативники выяснили, что два бывший и один действующий сотрудник налоговых органов сговорились и попытались склонить к даче взятки директора организации из Ростова-на-Дону. Мужчина должен был передать 10 миллионов рублей за снижение размера налоговых платежей, которые были начислены по результатам проверки организации. Изначально было начисленно 52 миллиона рублей налогов, а директор должен был снизить их до 15.
Однако злоумышленников задержали на месте преступления прямо во время передачи денежных средств. При этом один из налоговиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выложил всю информацию о своих напарниках. В связи с этим уголовное дело в его отношении рассмотрено в особом порядке.
Советский районный суд Ростова-на-Дону признал мужчину виновным по части 3 статьи 291 и части 3 статьи 183 УК РФ. Его лишили свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее стало известно, что к хищению 800 миллионов рублей на ГПЗ-10 в Ростове причастен экс-сотрудник Минобороны.