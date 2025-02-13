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Posted 13 февраля, 11:13

Published 13 февраля, 11:13

Modified 13 февраля, 17:04

Updated 13 февраля, 17:04

Уголовный кодекс

УФСБ в Ростовской пресекло схему взяток в налоговой

13 февраля 2025, 11:13
Фото: 1MI. Уголовный кодекс

Налоговик из Ростовской области получил срок за коррупцию

В Ростовской области оперативники пресекли преступную деятельность трех сотрудников налоговой службы, которые стали посредниками во взяточничестве в особо крупном размере в интересах сотрудников МИФНС России по региону, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Оперативники выяснили, что два бывший и один действующий сотрудник налоговых органов сговорились и попытались склонить к даче взятки директора организации из Ростова-на-Дону. Мужчина должен был передать 10 миллионов рублей за снижение размера налоговых платежей, которые были начислены по результатам проверки организации. Изначально было начисленно 52 миллиона рублей налогов, а директор должен был снизить их до 15.

Однако злоумышленников задержали на месте преступления прямо во время передачи денежных средств. При этом один из налоговиков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и выложил всю информацию о своих напарниках. В связи с этим уголовное дело в его отношении рассмотрено в особом порядке.

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Советский районный суд Ростова-на-Дону признал мужчину виновным по части 3 статьи 291 и части 3 статьи 183 УК РФ. Его лишили свободы на четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что к хищению 800 миллионов рублей на ГПЗ-10 в Ростове причастен экс-сотрудник Минобороны.

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