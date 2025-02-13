Ночевавшие в колодце мужчины сварились заживо в кипятке после аварии в Ростове

Posted 13 февраля, 08:27
Published 13 февраля, 08:27
Modified 13 февраля, 08:29
Updated 13 февраля, 08:29
Инцидент случился в четверг утром, 13 февраля, на улице Тимошенко в Ростове-на-Дону. Известно, что два бомжа залезли в канализацию, чтобы пережить холодную зимнюю ночь. Однако внезапно произошел порыв теплотрассы и колодец начал заполняться кипятком.
Во время откачки горячей воды в коллекторе находились два тела бездомных, которые сварились заживо. На место происшествия приехала скорая помощь и сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются личности погибших.
Ростовчане шокированы случившимся: «Какой кошмар, люди просто хотели погреться зимой. Не повезло…».
«Это жесть! Надеюсь скоро все решат», — пишет пользователь.
Ранее пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону.