Ночевавшие в колодце мужчины сварились заживо в кипятке после аварии в Ростове

Инцидент случился в четверг утром, 13 февраля, на улице Тимошенко в Ростове-на-Дону. Известно, что два бомжа залезли в канализацию, чтобы пережить холодную зимнюю ночь. Однако внезапно произошел порыв теплотрассы и колодец начал заполняться кипятком.