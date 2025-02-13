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Posted 13 февраля, 08:27

Published 13 февраля, 08:27

Modified 13 февраля, 08:29

Updated 13 февраля, 08:29

Бездомный в коллекторе

Ночевавшие в колодце мужчины сварились заживо в кипятке после аварии в Ростове

13 февраля 2025, 08:27
Фото: 1MI. Бездомный в коллекторе
В Ростове-на-Дону двое мужчин без определенного места жительства ночевали в канализационном колодце, когда его затопило кипятком из-за прорыва теплотрассы, сообщает телеграм-канал «Дон 24».

Инцидент случился в четверг утром, 13 февраля, на улице Тимошенко в Ростове-на-Дону. Известно, что два бомжа залезли в канализацию, чтобы пережить холодную зимнюю ночь. Однако внезапно произошел порыв теплотрассы и колодец начал заполняться кипятком.

Во время откачки горячей воды в коллекторе находились два тела бездомных, которые сварились заживо. На место происшествия приехала скорая помощь и сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

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Ростовчане шокированы случившимся: «Какой кошмар, люди просто хотели погреться зимой. Не повезло…».

«Это жесть! Надеюсь скоро все решат», — пишет пользователь.

Ранее пьяный подросток зарезал бездомного на Парамоновских складах в Ростове-на-Дону.

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