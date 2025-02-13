Новости четверга: в Ростове растет коррупция и люди замерзают в мороз без отопления

В самый холодный месяц зимы часть дончан остается без отопления уже несколько дней. Так, в Ростове замерзают жители улиц сразу нескольких районов, а в Таганроге школьникам приходится сидеть за партами прямо в куртках. В связи с этим жители региона массово стали писать жалобы в телеграм-канал врио губернатора Юрия Слюсаря.