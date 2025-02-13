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Posted 13 февраля, 16:44

Published 13 февраля, 16:44

Modified 13 февраля, 16:46

Updated 13 февраля, 16:46

Новости четверга: в Ростове растет коррупция и люди замерзают в мороз без отопления

Новости четверга: в Ростове растет коррупция и люди замерзают в мороз без отопления

13 февраля 2025, 16:44
Фото: 1MI. Новости четверга: в Ростове растет коррупция и люди замерзают в мороз без отопления
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь насчитал более 800 жалоб от замерзающих жителей региона, в Ростове выросло количество взяточников, а синоптики дали устрашающий прогноз погоды на ближайшие дни.

Замерзшие жители

В самый холодный месяц зимы часть дончан остается без отопления уже несколько дней. Так, в Ростове замерзают жители улиц сразу нескольких районов, а в Таганроге школьникам приходится сидеть за партами прямо в куртках. В связи с этим жители региона массово стали писать жалобы в телеграм-канал врио губернатора Юрия Слюсаря.

Он сообщил, что ему поступило более 800 жалоб от жителей региона. Однако самая сложная обстановка сложилась именно в Ростове.

В телеграм-канале Юрий Слюсарь рассказал, что в городе уже завершился ремонт теплосетей на четырех улицах. Работы по восстановлению тепла ведутся до сих пор.

Кроме того, Слюсарь поручил замгубернатора Владимиру Ревенко и и. о. главы администрации Ростова Александру Скрябину разобраться со сложившейся ситуацией.

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Рост взяточничества

Ростовские правоохранители в 2024 году зафиксировали в три раза больше фактов получения взяток, чем в 2023-м.

Всего стало известно о 127 таких случаях. В 2023 году число коррупционных преступлений с получением взяток не превышало и полусотни (всего 48 случаев).

При этом факты дачи взятки фиксируют меньше. В 2023 году — 31 случай, а в 2024-м — 37.

Что касается региона, то было выявлено 199 фактов получения взятки (в 2023-м — 128) и 79 — дачи взятки (на 32 больше, чем в 2023-м).

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Лютые морозы

Жителей региона предупредили об усилении морозов в ближайшие дни.

Так, неблагоприятные погодные изменения ожидаются с 15 по 20 февраля. В эти дни начнутся резкие колебания температуры до 15 градусов, а порывистый ветер усилится до 18 метров в секунду.

Ситуацию усугубят снег и дожди, а также налипание осадков на провода и деревья.

С 16 по 17 февраля температура снизится до -18. Также автовладельцев предупредили о возможных аварийных ситуациях на трассах из-за гололеда и снежных накатах.

Самыми холодными будут 18 и 20 февраля. В эти дни морозы усилятся вплоть до -23 градусов.

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