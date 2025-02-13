Около 50 домов остались без отопления в Ростове в мороз. Когда людям вернут тепло?

Posted 13 февраля, 14:21
Published 13 февраля, 14:21
Modified 13 февраля, 14:23
Updated 13 февраля, 14:23
Коммунальные аварии произошли на тепловых сетях в Ленинском районе по переулку Доломановский и в Кировском районе по проспекту Соколова.
В связи с этим без ресурса остались горожане, проживающие в центре Ростова на улицах Текучева, Пушкинская, Максима Горького и Красноармейская.
Также до позднего вечера без тепла будут жильцы многоэтажек на участке Доломановского переулка от улицы Катаева до Пушкинской.
Ремонтные работы завершат только к 21.00 мск.
Напомним, проблемы с теплоснабжением начались у горожан начались несколько дней назад. Жители, которые сидят без тепла уже третьи сутки, массово пожаловались врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю.