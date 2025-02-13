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Posted 13 февраля, 14:21

Published 13 февраля, 14:21

Modified 13 февраля, 14:23

Updated 13 февраля, 14:23

Морозный день в Ростове

Около 50 домов остались без отопления в Ростове в мороз. Когда людям вернут тепло?

13 февраля 2025, 14:21
Фото: rostovgazeta.ru. Морозный день в Ростове

Около полусотни многоэтажек остались без отопления в Ростове 13 февраля

Сюжет
Коммунальные аварии
В Ростове порядка 50 жилых домов в двух районах остались без тепла до позднего вечера. Об этом рассказали в Департаменте ЖКХ и энергетики.

Коммунальные аварии произошли на тепловых сетях в Ленинском районе по переулку Доломановский и в Кировском районе по проспекту Соколова.

В связи с этим без ресурса остались горожане, проживающие в центре Ростова на улицах Текучева, Пушкинская, Максима Горького и Красноармейская.

Также до позднего вечера без тепла будут жильцы многоэтажек на участке Доломановского переулка от улицы Катаева до Пушкинской.

Ремонтные работы завершат только к 21.00 мск.

Четвертая за день авария оставила без тепла 350 многоэтажек в Ростове
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Напомним, проблемы с теплоснабжением начались у горожан начались несколько дней назад. Жители, которые сидят без тепла уже третьи сутки, массово пожаловались врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю.

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