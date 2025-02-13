Около 50 домов остались без отопления в Ростове в мороз. Когда людям вернут тепло?

Около полусотни многоэтажек остались без отопления в Ростове 13 февраля

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В Ростове порядка 50 жилых домов в двух районах остались без тепла до позднего вечера. Об этом рассказали в Департаменте ЖКХ и энергетики.