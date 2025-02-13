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Posted 13 февраля, 15:40

Published 13 февраля, 15:40

Modified 13 февраля, 15:40

Updated 13 февраля, 15:40

Водитель за рулем

Почти перевалили за 82 рубля: цены на бензин в Ростовской области обновили рекорд

13 февраля 2025, 15:40
Фото: Pxhere. Водитель за рулем

Цены на бензин в Ростовской области почти достигли 82 рублей за литр

За прошедшую неделю цены на автомобильный бензин продолжили расти в Ростовской области. Обновленные данные о стоимости горючего опубликовал Росстат.

Так, за период с 4 по 10 февраля, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области увеличилась всего на четыре копейки — 60,17 рубля. Средняя цена за литр бензина АИ-92 составила 56,02 рубля. Это на две копейки больше показателя за прошлую неделю.

Горючее АИ-95 на местных автомобильных заправочных станциях разливают в среднем за 62,24 рубля (ранее 62,20 рубля). А вот бензин марки АИ-98 подорожал сильнее всего — на 29 копеек. Теперь его в среднем можно приобрести за 81,50 рубля.

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Средняя цена дизельного топлива достигла 66,11 рубля, что на три копейки больше по сравнению с предыдущими показателями.

Ранее сыр подорожал почти на 25 рублей за месяц в Ростовской области.

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