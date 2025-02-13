Почти перевалили за 82 рубля: цены на бензин в Ростовской области обновили рекорд

Так, за период с 4 по 10 февраля, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области увеличилась всего на четыре копейки — 60,17 рубля. Средняя цена за литр бензина АИ-92 составила 56,02 рубля. Это на две копейки больше показателя за прошлую неделю.