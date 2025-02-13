Почти перевалили за 82 рубля: цены на бензин в Ростовской области обновили рекорд

Posted 13 февраля, 15:40
Published 13 февраля, 15:40
Modified 13 февраля, 15:40
Updated 13 февраля, 15:40
Так, за период с 4 по 10 февраля, средняя стоимость автомобильного бензина в Ростовской области увеличилась всего на четыре копейки — 60,17 рубля. Средняя цена за литр бензина АИ-92 составила 56,02 рубля. Это на две копейки больше показателя за прошлую неделю.
Горючее АИ-95 на местных автомобильных заправочных станциях разливают в среднем за 62,24 рубля (ранее 62,20 рубля). А вот бензин марки АИ-98 подорожал сильнее всего — на 29 копеек. Теперь его в среднем можно приобрести за 81,50 рубля.
Средняя цена дизельного топлива достигла 66,11 рубля, что на три копейки больше по сравнению с предыдущими показателями.
Ранее сыр подорожал почти на 25 рублей за месяц в Ростовской области.