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Posted 13 февраля, 13:19

Published 13 февраля, 13:19

Modified 13 февраля, 13:21

Updated 13 февраля, 13:21

Политолог назвал интересный нюанс в формировании новой команды донского правительства

Политолог назвал срок, когда Слюсарь сформирует команду в Ростовской области

13 февраля 2025, 13:19
Фото: donland.ru. Политолог назвал интересный нюанс в формировании новой команды донского правительства
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Эксклюзив
Команда врио губернатора Ростовской области находится еще на этапе формирования. Разные силы пытаются выставить своих людей, и кто победит в этой борьбе, пока непонятно, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что заместителем губернатора донского края назначен экс-генеральный директор ростовских газпромовских структур Владимир Ревенко.

«Когда впервые заговорили о Ревенко, многие считали, что он придет на пост экс-замгубернатора Александра Скрябина. То есть первым заместителем врио губернатора. Но этого не произошло. Сейчас он просто заместитель, курирующий определенный функционал — строительство и ЖКХ», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Владимир Ревенко стал заместителем губернатора Ростовской области
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Политолог объясняет, что люди уровня вице-губернатора согласуются в Москве. А если этого не произошло, вполне может оказаться, что Владимира Ревенко не согласовали на этот пост.

«Сейчас мы наблюдаем, как формируется новый состав команды правительства региона. Думаю, на это потребуется еще месяц», — комментирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему министром транспорта в Ростове назначили Алену Беликову.

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