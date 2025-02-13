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Posted 13 февраля, 07:39

Published 13 февраля, 07:39

Modified 13 февраля, 07:41

Updated 13 февраля, 07:41

Полиция начала массовую проверку курьеров в Ростове-на-Дону

Полиция начала массовую проверку курьеров в Ростове-на-Дону

13 февраля 2025, 07:39
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Полиция начала массовую проверку курьеров в Ростове-на-Дону
Во всех районах Ростова-на-Дону начались масштабные рейды по профилактике нарушений ПДД велокурьерами, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

В ходе проверки инспекторы ДПС останавливают велокурьеров Ростова-на-Дону для разъяснения правовых аспектов эксплуатации транспортного средства, проверки мощности электродвигателя, прав и законности нахождения водителя в России.

Так, проверка позволила привлечь к административной ответственности уже 14 велокурьеров за нарушения ПДД, также два человека попали в отдел полиции для дальнейшей проверки миграционной службы.

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Видео: Госавтоинспекция Ростовской.

Добавим, что рейды направлены на контроль за двухколесным транспортом и снижение количества аварий. С начала года уже было зарегистрировано четыре ДТП с участием мопедов, при которых один человек погиб, а еще трое пострадали.

Ранее массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области.

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