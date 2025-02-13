Полиция начала массовую проверку курьеров в Ростове-на-Дону

Posted 13 февраля, 07:39
Published 13 февраля, 07:39
Modified 13 февраля, 07:41
Updated 13 февраля, 07:41
В ходе проверки инспекторы ДПС останавливают велокурьеров Ростова-на-Дону для разъяснения правовых аспектов эксплуатации транспортного средства, проверки мощности электродвигателя, прав и законности нахождения водителя в России.
Так, проверка позволила привлечь к административной ответственности уже 14 велокурьеров за нарушения ПДД, также два человека попали в отдел полиции для дальнейшей проверки миграционной службы.
Добавим, что рейды направлены на контроль за двухколесным транспортом и снижение количества аварий. С начала года уже было зарегистрировано четыре ДТП с участием мопедов, при которых один человек погиб, а еще трое пострадали.
Ранее массовые проверки трамваев прошли в Ростовской области.