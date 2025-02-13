Скорая помощь и маршрутка столкнулись на перекрестке в центре Ростова

ДТП произошло в четверг утром на пересечении улиц Семашко и Московская в Ростове-на-Дону. Достоверно неизвестно, кто стал виновником случившегося, но на кадрах видно, что карете скорой помощи досталось сильнее: бампер и капот выбиты и смяты. А у маршрутки лишь помят бок. Очевидцы пишут, что есть пострадавшие.