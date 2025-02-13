Скорая помощь и маршрутка столкнулись на перекрестке в центре Ростова

Posted 13 февраля, 06:43
Published 13 февраля, 06:43
Modified 13 февраля, 06:45
Updated 13 февраля, 06:45
ДТП произошло в четверг утром на пересечении улиц Семашко и Московская в Ростове-на-Дону. Достоверно неизвестно, кто стал виновником случившегося, но на кадрах видно, что карете скорой помощи досталось сильнее: бампер и капот выбиты и смяты. А у маршрутки лишь помят бок. Очевидцы пишут, что есть пострадавшие.
Ростовчане предположили, что скорая могла ехать на экстренный вызов, а автобус ее не пропустил: «Если с мигалкой ехала, то водитель маршрутки обязан был пропустить, а так мы не знаем, кто виноват».
«Маршрутки и автобусы просто не обращают внимания на то, что происходит вокруг», — подметил пользователь.
Добавим, что официальных сведений от Госавтоинспекции Ростовской области по этому поводу не поступало.
Ранее жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса.