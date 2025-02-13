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Posted 13 февраля, 06:43

Published 13 февраля, 06:43

Modified 13 февраля, 06:45

Updated 13 февраля, 06:45

Автомобиль скорой помощи

Скорая помощь и маршрутка столкнулись на перекрестке в центре Ростова

13 февраля 2025, 06:43
Фото: 1MI. Автомобиль скорой помощи
В центре Ростова-на-Дону во время движения столкнулись маршрутка и машина скорой помощи. Есть пострадавшие, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

ДТП произошло в четверг утром на пересечении улиц Семашко и Московская в Ростове-на-Дону. Достоверно неизвестно, кто стал виновником случившегося, но на кадрах видно, что карете скорой помощи досталось сильнее: бампер и капот выбиты и смяты. А у маршрутки лишь помят бок. Очевидцы пишут, что есть пострадавшие.

Ростовчане предположили, что скорая могла ехать на экстренный вызов, а автобус ее не пропустил: «Если с мигалкой ехала, то водитель маршрутки обязан был пропустить, а так мы не знаем, кто виноват».

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Видео: ТГ Это Ростов. Скорая помощь и маршрутка столкнулись на перекрестке в центре Ростова

«Маршрутки и автобусы просто не обращают внимания на то, что происходит вокруг», — подметил пользователь.

Добавим, что официальных сведений от Госавтоинспекции Ростовской области по этому поводу не поступало.

Ранее жительница Батайска получила черепно-мозговую травму, выпав на ходу из автобуса.

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