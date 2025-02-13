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Posted 13 февраля, 12:18

Published 13 февраля, 12:18

Modified 13 февраля, 12:20

Updated 13 февраля, 12:20

Коллектор, в котором погибли люди

Следком заинтересовался гибелью бездомных в затопленном коллекторе в Ростове

13 февраля 2025, 12:18
Фото: Прокуратура Ростовской области. Коллектор, в котором погибли люди
Сотрудники следственного комитета Ростовской области проведут проверку обнаружения тел двух мужчин без определенного места жительства в Ростове-на-Дону, сообщает ведомство.

Напомним, что в четверг утром, 13 февраля, в Ростове-на-Дону в канализации нашли тела двух бомжей. Мужчины залезли в коллектор, чтобы укрыться от морозов, но произошла авария и его затопило кипятком.

Так, следственный отдел по Октябрьскому району Ростова следственного управления Следкома получил сообщение об обнаружении тел в техническом коллекторе. В связи с этим проводится доследственная проверка.

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Следком заинтересовался гибелью бездомных в затопленном коллекторе в Ростове
Следком заинтересовался гибелью бездомных в затопленном коллекторе в Ростове
Следком заинтересовался гибелью бездомных в затопленном коллекторе в Ростове. Фото: Следком Ростовской области

Ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о семье, получившей землю без воды и газа в Ростовской области. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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