Следком заинтересовался гибелью бездомных в затопленном коллекторе в Ростове

Posted 13 февраля, 12:18
Published 13 февраля, 12:18
Modified 13 февраля, 12:20
Updated 13 февраля, 12:20
Напомним, что в четверг утром, 13 февраля, в Ростове-на-Дону в канализации нашли тела двух бомжей. Мужчины залезли в коллектор, чтобы укрыться от морозов, но произошла авария и его затопило кипятком.
Так, следственный отдел по Октябрьскому району Ростова следственного управления Следкома получил сообщение об обнаружении тел в техническом коллекторе. В связи с этим проводится доследственная проверка.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о семье, получившей землю без воды и газа в Ростовской области. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.