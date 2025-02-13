Следователи начали проверку из-за выпавшей из маршрутки женщины в Батайске

О ЧП стало известно 13 февраля. Как сообщили в региональном Следкоме, в СМИ появилась информация о происшествии на перекрестке улиц Грузинской и Ставропольской. Водитель якобы спешил тронуться с остановки из-за «гонок», которые устроил с водителем другого общественного транспорта. Дверь не успела закрыться, и одна из пассажирок упала на асфальт.