Следователи начали проверку из-за выпавшей из маршрутки женщины в Батайске

Posted 13 февраля, 11:27
Published 13 февраля, 11:27
Modified 13 февраля, 11:29
Updated 13 февраля, 11:29
О ЧП стало известно 13 февраля. Как сообщили в региональном Следкоме, в СМИ появилась информация о происшествии на перекрестке улиц Грузинской и Ставропольской. Водитель якобы спешил тронуться с остановки из-за «гонок», которые устроил с водителем другого общественного транспорта. Дверь не успела закрыться, и одна из пассажирок упала на асфальт.
Женщина утверждала, что водитель отвез ее в больницу и обещал оплатить лечение, но после инцидента исчез. По предварительным данным, врачи диагностировали у горожанки сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Теперь правоохранители выясняют, насколько безопасно были оказаны услуги по перевозке пассажиров.