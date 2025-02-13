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Posted 13 февраля, 11:27

Published 13 февраля, 11:27

Modified 13 февраля, 11:29

Updated 13 февраля, 11:29

Маршрутка на дороге

Следователи начали проверку из-за выпавшей из маршрутки женщины в Батайске

13 февраля 2025, 11:27
Фото: 1MI. Маршрутка на дороге
В Батайске следователи организовали проверку после того, как из маршрутки выпала пассажирка. Женщине понадобилась медпомощь.

О ЧП стало известно 13 февраля. Как сообщили в региональном Следкоме, в СМИ появилась информация о происшествии на перекрестке улиц Грузинской и Ставропольской. Водитель якобы спешил тронуться с остановки из-за «гонок», которые устроил с водителем другого общественного транспорта. Дверь не успела закрыться, и одна из пассажирок упала на асфальт.

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Женщина утверждала, что водитель отвез ее в больницу и обещал оплатить лечение, но после инцидента исчез. По предварительным данным, врачи диагностировали у горожанки сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Теперь правоохранители выясняют, насколько безопасно были оказаны услуги по перевозке пассажиров.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Батайск#Медицинская помощь#Маршрутка#Следственный комитет#Травма#Женщина#Происшествия
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