Спиннинг гнулся, а катушка жужжала: рыбак в Ростовской области поймал сазана-великана

Posted 13 февраля, 05:30
Published 13 февраля, 05:30
Modified 13 февраля, 05:30
Updated 13 февраля, 05:30
Рыбак отправился на реку в понедельник утром, 10 февраля, в Ростовской области. Изначально он рассчитывал поймать небольшого судака, но в момент клева столкнулся с неожиданно мощным сопротивлением. Спиннинг начал гнуться, а катушка жужжать. Оказалось, что на другом конце находился огромный сазан.
Мужчина приложил немало усилий, но все-таки смог вытащить рыбу из воды. Вес сазана достигал восьми килограммов. К слову, его средняя масса составляет 1,5 — 3,5 килограмма.
«Адреналина я за эти минуты выхватил через край, нечасто такие бонусы влетают в зимнем спиннинге!», — поделился Виталий.
Подписчики признались, что раньше не видели таких сазанов зимой: «Вижу такое первый раз».
«Да, летом такого не дождешься, а тут зимой! Вот правильно сказано, везет только настойчивым!», — пишет пользователь.
Ранее стало известно, что Минсельхоз изменит правила рыбалки на реке Дон.