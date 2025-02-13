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Posted 13 февраля, 05:30

Published 13 февраля, 05:30

Modified 13 февраля, 05:30

Updated 13 февраля, 05:30

Спиннинг гнулся: донскому рыбаку удалось выловить огромного сазана весом в 8 кг

Спиннинг гнулся, а катушка жужжала: рыбак в Ростовской области поймал сазана-великана

13 февраля 2025, 05:30
Фото: ВКонтакте Виталий Шульга. Спиннинг гнулся: донскому рыбаку удалось выловить огромного сазана весом в 8 кг

Рыбак из Ростовской области поймал сазана-великана

На этой неделе рыбаку из Ростовской области улыбнулась удача, ему удалось поймать сазана весом около восьми килограмм. Об этом в личных соцсетях рассказал рыболов Виталий Шульга.

Рыбак отправился на реку в понедельник утром, 10 февраля, в Ростовской области. Изначально он рассчитывал поймать небольшого судака, но в момент клева столкнулся с неожиданно мощным сопротивлением. Спиннинг начал гнуться, а катушка жужжать. Оказалось, что на другом конце находился огромный сазан.

Мужчина приложил немало усилий, но все-таки смог вытащить рыбу из воды. Вес сазана достигал восьми килограммов. К слову, его средняя масса составляет 1,5 — 3,5 килограмма.

«Адреналина я за эти минуты выхватил через край, нечасто такие бонусы влетают в зимнем спиннинге!», — поделился Виталий.

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Подписчики признались, что раньше не видели таких сазанов зимой: «Вижу такое первый раз».

«Да, летом такого не дождешься, а тут зимой! Вот правильно сказано, везет только настойчивым!», — пишет пользователь.

 

Ранее стало известно, что Минсельхоз изменит правила рыбалки на реке Дон.

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