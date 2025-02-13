Спиннинг гнулся, а катушка жужжала: рыбак в Ростовской области поймал сазана-великана

Рыбак отправился на реку в понедельник утром, 10 февраля, в Ростовской области. Изначально он рассчитывал поймать небольшого судака, но в момент клева столкнулся с неожиданно мощным сопротивлением. Спиннинг начал гнуться, а катушка жужжать. Оказалось, что на другом конце находился огромный сазан.