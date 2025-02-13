Стало известно, когда закончатся морозы в Ростове-на-Дону

Posted 13 февраля, 06:44
Published 13 февраля, 06:44
Modified 13 февраля, 06:46
Updated 13 февраля, 06:46
По данным сервиса «Яндекс.Погода», до 24 февраля включительно ожидаются морозы до -10 градусов ночью и около -5…-4 днем. С 25 числа ночная температура приблизится к -5 градусам, а со следующего дня в светлое время суток потеплее до -2…-1.
В течение месяца сильный снегопад обещают 15 февраля, а 17-го снега выпадет чуть меньше.
В среднем по Ростовской области будет еще более холодно. В ближайшие дни в северной части температура продержится в районе -18 градусов. Например, в Чертковском, Боковском, Миллеровском районах.
Очевидно, февраль оказался самым холодным месяцем зимы в этом году. Пока на улице крепчают морозы, часть жителей Ростовской области, включая донскую столицу, замерзает без отопления.