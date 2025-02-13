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Posted 13 февраля, 06:44

Published 13 февраля, 06:44

Modified 13 февраля, 06:46

Updated 13 февраля, 06:46

Снеговик в Ростове

Стало известно, когда закончатся морозы в Ростове-на-Дону

13 февраля 2025, 06:44
Фото: rostovgazeta.ru. Снеговик в Ростове

Сильные морозы продлятся в Ростове до конца февраля

В Ростове прогнозируют сильные морозы до начала весны. Столбик термометра поднимется выше нуля не раньше 1 марта.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», до 24 февраля включительно ожидаются морозы до -10 градусов ночью и около -5…-4 днем. С 25 числа ночная температура приблизится к -5 градусам, а со следующего дня в светлое время суток потеплее до -2…-1.

В течение месяца сильный снегопад обещают 15 февраля, а 17-го снега выпадет чуть меньше.

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В среднем по Ростовской области будет еще более холодно. В ближайшие дни в северной части температура продержится в районе -18 градусов. Например, в Чертковском, Боковском, Миллеровском районах.

Очевидно, февраль оказался самым холодным месяцем зимы в этом году. Пока на улице крепчают морозы, часть жителей Ростовской области, включая донскую столицу, замерзает без отопления.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Отопление#Погода#Зима#Снегопад#Температура#Морозы#Февраль
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