Стало известно, когда закончатся морозы в Ростове-на-Дону

По данным сервиса «Яндекс.Погода», до 24 февраля включительно ожидаются морозы до -10 градусов ночью и около -5…-4 днем. С 25 числа ночная температура приблизится к -5 градусам, а со следующего дня в светлое время суток потеплее до -2…-1.