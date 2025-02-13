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Posted 13 февраля, 09:55

Published 13 февраля, 09:55

Modified 13 февраля, 09:57

Updated 13 февраля, 09:57

ЖК «Новый Быт» в Ростове

Старинный ЖК «Новый Быт» в Ростове признали объектом культурного наследия

13 февраля 2025, 09:55
Фото: Gregory1 1/cc by sa 4.0/wiki. ЖК «Новый Быт» в Ростове
Комитет по охране ОКН Ростовской области включил жилой дом «Новый быт» в единый госреестр памятников истории и культуры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Жилой комплекс рабочего жилищно-строительного кооператива «Новый быт» был построен в 1928–1931 годах по проекту архитектора Михаила Кондратьева. Он располагается на проспекте Соколова, 21/19 и 23 в Ростове-на-Дону. Оба корпуса имеют необычную и сложную планировку. По задумке Кондратьева, здания возведены так, чтобы во все квартиры попадал солнечный свет.

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Теперь же жилой комплекс «Новый быт» стал объектом культурного наследия

До этого Ростовский областной суд отказал лишить статуса ОКН особняк Чернова, находящегося в донской столице.

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