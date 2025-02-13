Старинный ЖК «Новый Быт» в Ростове признали объектом культурного наследия

Posted 13 февраля, 09:55
Published 13 февраля, 09:55
Modified 13 февраля, 09:57
Updated 13 февраля, 09:57
Жилой комплекс рабочего жилищно-строительного кооператива «Новый быт» был построен в 1928–1931 годах по проекту архитектора Михаила Кондратьева. Он располагается на проспекте Соколова, 21/19 и 23 в Ростове-на-Дону. Оба корпуса имеют необычную и сложную планировку. По задумке Кондратьева, здания возведены так, чтобы во все квартиры попадал солнечный свет.
Теперь же жилой комплекс «Новый быт» стал объектом культурного наследия
До этого Ростовский областной суд отказал лишить статуса ОКН особняк Чернова, находящегося в донской столице.