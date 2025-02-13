Старинный ЖК «Новый Быт» в Ростове признали объектом культурного наследия

Жилой комплекс рабочего жилищно-строительного кооператива «Новый быт» был построен в 1928–1931 годах по проекту архитектора Михаила Кондратьева. Он располагается на проспекте Соколова, 21/19 и 23 в Ростове-на-Дону. Оба корпуса имеют необычную и сложную планировку. По задумке Кондратьева, здания возведены так, чтобы во все квартиры попадал солнечный свет.