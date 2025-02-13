Суд остановил работу донского мясокомбината из-за опасного скотомогильника

Posted 13 февраля, 10:30
Published 13 февраля, 10:30
Modified 13 февраля, 10:32
Updated 13 февраля, 10:32
При проведении проверки сотрудники ведомства выяснили, что предприятие «Конгресс-555» производит мясные товары без оформления ветеринарных сопроводительных документов на биологические отходы.
Кроме того, на территории, принадлежащей заводу, был обнаружен скотомогильник, на котором бесконтрольно складировалось более 20 тонн останков крупного рогатого скота, кости черепов и конечности. Примечательно, что ООО «Конгресс-555» еще в декабре 2024 года получило требование ликвидировать отходы, но скотомогильник только увеличился.
Добавим, что деятельность предприятия приостановлена на 30 суток. Однако управление Россельхознадзора направило копию решения суда в службу судебных приставов для фактического приостановления деятельности «Конгресс-555».
Ранее в 60 магазинах «Светофор» в Ростовской области обнаружили опасные продукты.