Суд остановил работу донского мясокомбината из-за опасного скотомогильника

Кроме того, на территории, принадлежащей заводу, был обнаружен скотомогильник, на котором бесконтрольно складировалось более 20 тонн останков крупного рогатого скота, кости черепов и конечности. Примечательно, что ООО «Конгресс-555» еще в декабре 2024 года получило требование ликвидировать отходы, но скотомогильник только увеличился.