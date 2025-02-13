Светомузыкальный фонтан за 100 миллионов построят возле Дворца спорта в Ростове

Posted 13 февраля, 17:22
Published 13 февраля, 17:22
Modified 13 февраля, 17:22
Updated 13 февраля, 17:22
Фонтанный комплекс собираются установить для благоустройства участка, прилегающего к зданию Дворца спорта на Халтуринском переулке в Ростове. Начальная цена — 103,5 миллиона рублей. Заказчиком является спортивная школа Олимпийского резерва №8.
Срок подачи заявок завершается 28 февраля. Дата подведения итогов определения подрядчика назначена на 5 марта 2025 года.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на левом берегу появится тренировочная площадка для ФК «Ростов».