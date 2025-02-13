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Posted 13 февраля, 17:22

Published 13 февраля, 17:22

Modified 13 февраля, 17:22

Updated 13 февраля, 17:22

Светомузыкальный фонтан за 100 миллионов построят возле Дворца спорта в Ростове

Светомузыкальный фонтан за 100 миллионов построят возле Дворца спорта в Ростове

13 февраля 2025, 17:22
Фото: 1MI. Светомузыкальный фонтан за 100 миллионов построят возле Дворца спорта в Ростове
В Ростове возле Дворца спорта собираются возвести светомузыкальный фонтан. Начальная цена составила 103 миллиона рублей. Данные об этом были размещены 12 февраля на сайте госзакупок.

Фонтанный комплекс собираются установить для благоустройства участка, прилегающего к зданию Дворца спорта на Халтуринском переулке в Ростове. Начальная цена — 103,5 миллиона рублей. Заказчиком является спортивная школа Олимпийского резерва №8.

Срок подачи заявок завершается 28 февраля. Дата подведения итогов определения подрядчика назначена на 5 марта 2025 года.

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Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону на левом берегу появится тренировочная площадка для ФК «Ростов».

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Госзакупки#Строительство#Благоустройство#Последние новости Ростова на сегодня#Дворец спорта
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