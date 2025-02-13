Сын олигарха Али Узденова запустит производство вина в Ростовской области

Posted 13 февраля, 16:24
Published 13 февраля, 16:24
Modified 13 февраля, 16:26
Updated 13 февраля, 16:26
Основателем винодельни станет ООО «Старозолотовское». По данным системы «Спарк», организация была зарегистрирована в 2020 году. Основная отрасль — выращивание винограда. На 2023 год доходы организации составляли более трех миллионов рублей. Бенефициаром является Тимур Узденов. Как сообщает источник, он — сын председателя совета директоров агрохолдинга «Степь» Али Узденова.
Елена Скирдина сообщает, что у компании есть планы на производство вина из собственного винограда. Площадь посадок сейчас насчитывает 80 гектаров, но в дальнейшем территории будут расширяться. В основном напитки будут производиться из сорта винограда «красностоп золотовский».
В данный момент винодельня находится на этапе строительства. Предположительно, свою работу она начнет в 2026 году.