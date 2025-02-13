Сын олигарха Али Узденова запустит производство вина в Ростовской области

Елена Скирдина сообщает, что у компании есть планы на производство вина из собственного винограда. Площадь посадок сейчас насчитывает 80 гектаров, но в дальнейшем территории будут расширяться. В основном напитки будут производиться из сорта винограда «красностоп золотовский».