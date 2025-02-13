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Posted 13 февраля, 16:24

Published 13 февраля, 16:24

Modified 13 февраля, 16:26

Updated 13 февраля, 16:26

Сын олигарха Али Узденова запустит производство вина в Ростовской области

Сын олигарха Али Узденова запустит производство вина в Ростовской области

13 февраля 2025, 16:24
Фото: 1MI.
В Ростовской области в 2026 году появится виноделья, основателем которой станет сын олигарха Али Узденова. Об этом сообщает «РБК вино», ссылаясь на слова директора компании Елены Скирдиной.

Основателем винодельни станет ООО «Старозолотовское». По данным системы «Спарк», организация была зарегистрирована в 2020 году. Основная отрасль — выращивание винограда. На 2023 год доходы организации составляли более трех миллионов рублей. Бенефициаром является Тимур Узденов. Как сообщает источник, он — сын председателя совета директоров агрохолдинга «Степь» Али Узденова.

Елена Скирдина сообщает, что у компании есть планы на производство вина из собственного винограда. Площадь посадок сейчас насчитывает 80 гектаров, но в дальнейшем территории будут расширяться. В основном напитки будут производиться из сорта винограда «красностоп золотовский».

В данный момент винодельня находится на этапе строительства. Предположительно, свою работу она начнет в 2026 году.

Сын олигарха Али Узденова купил убыточный аэропорт в Белой Калитве
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До этого Тимур Узденов приобрел убыточный аэропорт в Белой Калитве.

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#Милана Белкина#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Виноград#Вино
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