T2 усилила сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году

В 2024 году техническая дирекция T2 непрерывно вела работы по модернизации оборудования и расширению сети в Ростовской области. Оператор сосредоточил внимание на улучшении качества связи в местах с растущим трафиком: работы затронули 23 города и 26 районов региона, в том числе — густонаселенные и туристические локации.