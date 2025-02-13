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Posted 13 февраля, 12:32

Published 13 февраля, 12:32

Modified 13 февраля, 12:34

Updated 13 февраля, 12:34

Зима в Ростове

Температурные качели до 16 градусов начнутся в Ростове-на-Дону

13 февраля 2025, 12:32
Фото: rostovgazeta.ru. Зима в Ростове
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о резких колебаниях температуры до 15 градусов и сильном ветре в ближайшие дни. Об этом сообщили в приложении экстренной информации РСЧС.

В период с 15 по 20 февраля температура в Ростове-на-Дону будет колебаться от 10 до 15 градусов. В ночь на субботу, 15 февраля, морозы ослабнут до -8. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а в южной части города — до +8.

Ветер при этом сменит направление на северо-запад и будет дуть с порывами до 18 метров в секунду.

Ростовчанам порекомендовали соблюдать осторожность во время нахождения на улице в такую погоду.

Стало известно, когда закончатся морозы в Ростове-на-Дону
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Ранее берега водных объектов в Ростовской области покрылись мертвой рыбой из-за морозов и опасного ветра.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Погода#Сильный ветер#Температура#Происшествия#Перепады температуры
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