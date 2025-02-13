Температурные качели до 16 градусов начнутся в Ростове-на-Дону

Posted 13 февраля, 12:32
Published 13 февраля, 12:32
Modified 13 февраля, 12:34
Updated 13 февраля, 12:34
В период с 15 по 20 февраля температура в Ростове-на-Дону будет колебаться от 10 до 15 градусов. В ночь на субботу, 15 февраля, морозы ослабнут до -8. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а в южной части города — до +8.
Ветер при этом сменит направление на северо-запад и будет дуть с порывами до 18 метров в секунду.
Ростовчанам порекомендовали соблюдать осторожность во время нахождения на улице в такую погоду.
Ранее берега водных объектов в Ростовской области покрылись мертвой рыбой из-за морозов и опасного ветра.