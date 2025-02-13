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Posted 13 февраля, 16:56

Published 13 февраля, 16:56

Modified 13 февраля, 16:58

Updated 13 февраля, 16:58

Труп нашли в машине возле школы на Северном в Ростове

Труп нашли в машине возле школы на Северном в Ростове

13 февраля 2025, 16:56
Фото: 1MI.
В Ростове-на-Дону на улице Капустина в припаркованном автомобиле обнаружили тело человека. Информация появилась в телеграм-канале «Это Ростов».

По данным источника, инцидент произошел в микрорайоне Северный недалеко от школы №96.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что возле припаркованной легковушки стоит карета скорой помощи.

«Труп обнаружен в машине на Капустина возле 96 школы. На месте скорая и полиция», — пишет телеграм-канал.

Уточняем, что официальной информации от оперативных служб пока не поступало.

Видео: 1MI.
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Ранее страшный инцидент произошел в Ростове-на-Дону. Там в четверг утром, 13 февраля, в канализации нашли тела двух бомжей, которые заживо сварились в кипятке.

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