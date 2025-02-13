Труп нашли в машине возле школы на Северном в Ростове

Posted 13 февраля, 16:56
Published 13 февраля, 16:56
Modified 13 февраля, 16:58
Updated 13 февраля, 16:58
По данным источника, инцидент произошел в микрорайоне Северный недалеко от школы №96.
На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал, видно, что возле припаркованной легковушки стоит карета скорой помощи.
«Труп обнаружен в машине на Капустина возле 96 школы. На месте скорая и полиция», — пишет телеграм-канал.
Уточняем, что официальной информации от оперативных служб пока не поступало.
Ранее страшный инцидент произошел в Ростове-на-Дону. Там в четверг утром, 13 февраля, в канализации нашли тела двух бомжей, которые заживо сварились в кипятке.