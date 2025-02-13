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Posted 13 февраля, 14:22

Published 13 февраля, 14:22

Modified 13 февраля, 14:24

Updated 13 февраля, 14:24

Молодая семья с ребенком в новом доме

В Ростовской области изменились правила покупки домов за счет маткапитала

13 февраля 2025, 14:22
Фото: teksomolika/freepik. Молодая семья с ребенком в новом доме
В Ростовской области изменились правила покупки домов на средства материнского капитала. Для этого потребуется дополнительное заключение о пригодности жилья. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

С 2025 года дончане смогут использовать маткапитал на покупку жилья только при наличии специального заключения об его пригодности.

Документ выдают комиссии, в которые входят жилищные инспекторы, сотрудники Роспотребнадзора и прочих ведомств. Заявление о пригодности дома родители могут получить в районной администрации. Далее им нужно обратиться в региональное отделение Социального фонда и подать заявление о распоряжении денежными средствами.

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До этого стало известно, что в регионе с начала 2025 года вырос размер единого пособия и ежемесячной выплаты из маткапитала. О том, сколько смогут получать родители новорожденных, — в материале RostovGazeta.

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