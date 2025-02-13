В Ростовской области изменились правила покупки домов за счет маткапитала

Posted 13 февраля, 14:22
Published 13 февраля, 14:22
Modified 13 февраля, 14:24
Updated 13 февраля, 14:24
С 2025 года дончане смогут использовать маткапитал на покупку жилья только при наличии специального заключения об его пригодности.
Документ выдают комиссии, в которые входят жилищные инспекторы, сотрудники Роспотребнадзора и прочих ведомств. Заявление о пригодности дома родители могут получить в районной администрации. Далее им нужно обратиться в региональное отделение Социального фонда и подать заявление о распоряжении денежными средствами.
До этого стало известно, что в регионе с начала 2025 года вырос размер единого пособия и ежемесячной выплаты из маткапитала. О том, сколько смогут получать родители новорожденных, — в материале RostovGazeta.