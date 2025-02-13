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Posted 13 февраля, 13:49

Published 13 февраля, 13:49

Modified 13 февраля, 13:51

Updated 13 февраля, 13:51

Лед за окном

Власти в Ростовской области оправдались за отсутствие отопления в мороз

13 февраля 2025, 13:49
Фото: 1MI. Лед за окном

Глава Таганрога объяснила массовые коммунальные аварии износом котельных

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о проблемах на 13 объектах теплоснабжения, которые требуют капремонта или замены. Данной информацией она поделилась в своем телеграм-канале.

Напомним, напряженная обстановка с отоплением началась у жителей региона несколько дней назад. Таганрог не стал исключением. Там без тепла остались жители нескольких улиц, а родители рассказали о замерзающих детях, которым приходится сидеть в куртках за партами в школе.

Как сообщила Светлана Камбулова, в результате проверки выяснилось, что физический износ котельного оборудования достиг значительных показателей — от 65% до 80%, а многие элементы требуют замены.

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Вопросами капремонта власти будут заниматься в 2025 году. Всего собираются починить 13 объектов теплоснабжения. Исключением не стала и котельная по адресу Заводская, 1, на которой накануне произошла авария.

При этом Камбулова отметила, что стоимость всех работ составит порядка 204 миллионов рублей. В связи городские власти будут вести работу с региональным правительством.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Отопление#Капремонт#Авария#Тепло#Происшествия
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