Власти в Ростовской области оправдались за отсутствие отопления в мороз

Posted 13 февраля, 13:49
Published 13 февраля, 13:49
Modified 13 февраля, 13:51
Updated 13 февраля, 13:51
Напомним, напряженная обстановка с отоплением началась у жителей региона несколько дней назад. Таганрог не стал исключением. Там без тепла остались жители нескольких улиц, а родители рассказали о замерзающих детях, которым приходится сидеть в куртках за партами в школе.
Как сообщила Светлана Камбулова, в результате проверки выяснилось, что физический износ котельного оборудования достиг значительных показателей — от 65% до 80%, а многие элементы требуют замены.
Вопросами капремонта власти будут заниматься в 2025 году. Всего собираются починить 13 объектов теплоснабжения. Исключением не стала и котельная по адресу Заводская, 1, на которой накануне произошла авария.
При этом Камбулова отметила, что стоимость всех работ составит порядка 204 миллионов рублей. В связи городские власти будут вести работу с региональным правительством.