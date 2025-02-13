Власти в Ростовской области оправдались за отсутствие отопления в мороз

Напомним, напряженная обстановка с отоплением началась у жителей региона несколько дней назад. Таганрог не стал исключением. Там без тепла остались жители нескольких улиц, а родители рассказали о замерзающих детях, которым приходится сидеть в куртках за партами в школе.