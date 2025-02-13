rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 11:45

Published 13 февраля, 11:45

Modified 13 февраля, 11:46

Updated 13 февраля, 11:46

ВТБ назвал самую опасную схему мошенников в январе

ВТБ назвал самую опасную схему мошенников в январе

13 февраля 2025, 11:45
Фото: Изображение Midjourney.
По данным ВТБ, в январе количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, увеличилось на 50% по сравнению с декабрем.

Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян.

Фишинг: от поддельных магазинов до мошеннических подписок

Одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. В январе клиенты чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене и сопровождают сделку формальными деталями — отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Активно используются схемы с оплатой доставки. Клиент получает ссылку на оплату через якобы официальные сервисы. На деле это поддельные страницы, где ввод данных карты приводит к краже средств.

Выросло и число случаев с автоматическими подписками. Пользователь переходит по ссылке на сайт с «бесплатным пробным доступом» к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. После ввода платежных данных происходит активация автоматических списаний.

Мошенничество с заработком: инвестиции, лайки и вредоносные приложения

Одновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одна из самых распространенных — фальшивые инвестиции. Клиенту предлагают вложить деньги в «перспективные активы», обещая высокий доход. Однако после перевода средств доступ к платформе блокируется.

Среди новых тенденций — мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах. Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий требуется предоплата или покупка «доступа к платформе», после чего мошенники исчезают.

В рамках мошенничества с трудоустройством клиенту предлагают вакансию, но для выхода на работу просят установить специальное приложение. В реальности это замаскированное вредоносное ПО, дающее злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.

Как защититься от мошенников?

Не вводите данные банковских карт на незнакомых сайтах. Проверяйте URL-адрес и отзывы.

Не переходите по ссылкам в мессенджерах и соцсетях для оплаты товаров или доставки.

Будьте осторожны с предложениями заработка, если требуют предоплату или установку программ.

Используйте антивирусное ПО и не устанавливайте приложения из неизвестных источников.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика