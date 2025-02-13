ВТБ назвал самую опасную схему мошенников в январе

Одной из наиболее заметных тенденций стало расширение фишинговых схем. В январе клиенты чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене и сопровождают сделку формальными деталями — отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.