ВТБ помогает сельхозкомпаниям защититься от колебаний цен на пшеницу

«Выход на рынок новых участников на рынок производных, говорит о росте интереса к операциям хеджирования и востребованности инструментов управления рисками. Это также подтверждает качество и прозрачность биржевого индекса пшеницы, рассчитываемого на основе цен формирующихся в ходе торгов зерновыми на Национальной товарной бирже (НТБ). Мы продолжим дальнейшее развитие товарных бенчмарков на российскую продукцию АПК бенчмарков совместно с участниками рынка», — комментирует директор по развитию бизнеса товарного рынка НТБ Евгений Бурцев.