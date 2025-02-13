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Posted 13 февраля, 12:51

Published 13 февраля, 12:51

Modified 13 февраля, 12:51

Updated 13 февраля, 12:51

ВТБ помогает сельхозкомпаниям защититься от колебаний цен на пшеницу

ВТБ помогает сельхозкомпаниям защититься от колебаний цен на пшеницу

13 февраля 2025, 12:51
Фото: 1MI.
ВТБ закрыл первую сделку по продаже расчетного фьючерса на индекс российской пшеницы. Контракт позволяет зафиксировать стоимость продажи зерна на следующие три месяца и нивелировать влияние изменения цены зерна на выручку компании.

Клиент — с ГК «Октябрьское» из Тамбовской области — планирует хеджировать до 50 тысяч тонн пшеницы в квартал.

«Выход на рынок новых участников на рынок производных, говорит о росте интереса к операциям хеджирования и востребованности инструментов управления рисками. Это также подтверждает качество и прозрачность биржевого индекса пшеницы, рассчитываемого на основе цен формирующихся в ходе торгов зерновыми на Национальной товарной бирже (НТБ). Мы продолжим дальнейшее развитие товарных бенчмарков на российскую продукцию АПК бенчмарков совместно с участниками рынка», — комментирует директор по развитию бизнеса товарного рынка НТБ Евгений Бурцев.

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