За год число взяточников выросло втрое в Ростове-на-Дону

За 2024 год в донской столице зафиксировали 127 фактов получения взяток. Это в три раза больше, чем в 2023-м. Тогда число преступлений по статье о получении взятки не превышало полсотни (всего 48 фактов). При этом факты дачи взятки фиксируют еще меньше. В 2023 году выявили всего 31 такой случай, а в 2024-м — 37.