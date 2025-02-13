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Posted 13 февраля, 07:38

Published 13 февраля, 07:38

Modified 13 февраля, 07:40

Updated 13 февраля, 07:40

Взятка

За год число взяточников выросло втрое в Ростове-на-Дону

13 февраля 2025, 07:38
Фото: 1MI. Взятка
В Ростове полицейские зафиксировали в три раза больше фактов получения взятки, чем годом ранее. Информация об этом указана в отчете городского управления МВД.

За 2024 год в донской столице зафиксировали 127 фактов получения взяток. Это в три раза больше, чем в 2023-м. Тогда число преступлений по статье о получении взятки не превышало полсотни (всего 48 фактов). При этом факты дачи взятки фиксируют еще меньше. В 2023 году выявили всего 31 такой случай, а в 2024-м — 37.

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По Ростовской области всего выявили 199 факто получения взятки (в 2023-м было 128) и 79 — дачи взятки (было — 111). По данным на сайте регионального ГУ МВД, всего на Дону зарегистрировали почти 52 тысячи преступлений, в том числе 11,2 тысячи тяжких и более 4 тысяч — особо тяжких. На Ростов из них приходится примерно одна десятая часть (почти 13%) — 6,5 тысячи преступлений.

Ранее стало известно, что в коррупции подозревают аудитора Контрольно-счетной палаты Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Деньги#МВД#Взятка#Коррупция
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