Застройщики не могут продать почти 50% возведенного жилья в Ростовской области

По данным на февраль 2025 года, в регионе имеется почти 4,5 миллиона квадратных метров жилья в новостройках. Из них не проданы 2,1 миллиона квадратных метров. А на квартиры общей площадью около 1,3 миллиона квадратов даже не открыли продажи. Хозяев нашли только для жилья на площади чуть больше 1 миллиона квадратных метров.