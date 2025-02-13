Застройщики не могут продать почти 50% возведенного жилья в Ростовской области

Posted 13 февраля, 08:29
Published 13 февраля, 08:29
Modified 13 февраля, 08:31
Updated 13 февраля, 08:31
По данным на февраль 2025 года, в регионе имеется почти 4,5 миллиона квадратных метров жилья в новостройках. Из них не проданы 2,1 миллиона квадратных метров. А на квартиры общей площадью около 1,3 миллиона квадратов даже не открыли продажи. Хозяев нашли только для жилья на площади чуть больше 1 миллиона квадратных метров.
По сравнению с концом 2024 года, ситуация на рынке недвижимости среди новостроек не особо улучшилась. Месяц назад из 4 миллионов квадратных метров было продано тоже около 1 миллиона. Остальная площадь пустовала.