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Posted 13 февраля, 08:29

Published 13 февраля, 08:29

Modified 13 февраля, 08:31

Updated 13 февраля, 08:31

Новостройка в Ростове

Застройщики не могут продать почти 50% возведенного жилья в Ростовской области

13 февраля 2025, 08:29
Фото: tfcygv79/Unsplash. Новостройка в Ростове
В Ростовской области не могут продать половину построенного жилья. Информация об этом появилась на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

По данным на февраль 2025 года, в регионе имеется почти 4,5 миллиона квадратных метров жилья в новостройках. Из них не проданы 2,1 миллиона квадратных метров. А на квартиры общей площадью около 1,3 миллиона квадратов даже не открыли продажи. Хозяев нашли только для жилья на площади чуть больше 1 миллиона квадратных метров.

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По сравнению с концом 2024 года, ситуация на рынке недвижимости среди новостроек не особо улучшилась. Месяц назад из 4 миллионов квадратных метров было продано тоже около 1 миллиона. Остальная площадь пустовала.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Новостройки#Жилищное строительство#Продажа жилья
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