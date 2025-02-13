«Затопили соседи сверху»: как добиться компенсации ущерба в Ростовской области

Posted 13 февраля, 08:05
Published 13 февраля, 08:05
Modified 13 февраля, 08:07
Updated 13 февраля, 08:07
Ситуации, когда квартиру затопили соседи сверху — не редкость. С этим сталкивались многие ростовчане. Однако не все понимают, каким должен быть алгоритм дальнейших действий.
Юрист объясняет, что прежде всего нужно выяснить, по чьей вине это произошло.
Залить квартиру может по вине соседей. Например, если они не закрыли кран или не провели в свое время техническое обслуживание водопроводной и отопительной системы.
Виновником затопления может быть и обслуживающая дом организация — управляющая компания или ТСЖ. Например, когда прорвало общий стояк — трубы холодного и горячего водоснабжения, канализации, которые идут по основному периметру здания.
«Когда виновник установлен, нужно зафиксировать ущерб. Для этого обслуживающая дом организация составляет акт о залитии», — отмечает Антон Габович.
В акте указываются повреждения жилья и причина затопления — вся информация, которая требуется для взыскания ущерба.
«Условно говоря, если отошли обои, повреждена техника — это максимально надо доказать. Потому что, если не получится добровольно урегулировать вопрос, дальше этот акт станет предметом судебного разбирательства», — объясняет юрист.
То есть, если виновник не захочет возмещать ущерб, то тот, чью квартиру затопили, имеет полное право обратиться в суд. К заявлению потребуется приложить акт о залитии. Этот документ будет свидетельствовать о нарушении прав собственника жилья.
«Суд может удовлетворить иск, отказать или назначить дополнительную экспертизу», — уточняет эксперт.
Однако лучше всего, по словам юриста, договариваться без суда. Спикер объясняет это тем, что иногда у затопивших соседей нет денег или имущества.
«Условно говоря, когда речь идет о пенсионерах, у которых случился порыв трубы и они признаны виновными, то взыскать с них нечего. Они получатели пенсии, и никакого имущества для взыскания не имеют. В этом случае в суд идти не выгодно — это не покроет ущерб, к которому привел потоп», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как заливало квартиры после капитального ремонта домов в Ростове.