Зайдите в помещения без окон: беспилотную опасность объявили в Ростовской области

Предупреждение в очередной раз поступило вечером, около 21.30 мск. Беспилотную опасность объявили в Миллеровском, Тарасовском, Азовском районах и в городе Каменске-Шахтинском. Информацию об этом предоставил Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС РО), который входит в состав регионального ГУ МЧС.