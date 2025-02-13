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Posted 13 февраля, 19:24

Published 13 февраля, 19:24

Modified 13 февраля, 19:25

Updated 13 февраля, 19:25

Беспилотную опасность объявили на территории Ростовской области

Зайдите в помещения без окон: беспилотную опасность объявили в Ростовской области

13 февраля 2025, 19:24
Фото: Минобороны России. Беспилотную опасность объявили на территории Ростовской области

Беспилотную опасность объявили на территории Ростовской области 13 февраля

В Ростовской области объявили беспилотную опасность сразу в нескольких муниципалитетах. Уведомления об этом пользователи приложения МЧС получили 13 февраля.

Предупреждение в очередной раз поступило вечером, около 21.30 мск. Беспилотную опасность объявили в Миллеровском, Тарасовском, Азовском районах и в городе Каменске-Шахтинском. Информацию об этом предоставил Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС РО), который входит в состав регионального ГУ МЧС.

Как правило, в случае объявления беспилотной опасности рекомендуется не выходить на улицу и по возможности спрятаться в помещении без окон. Например, в ванной комнате, подвале или коридоре.

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В соцсетях тем временем местные жители сообщают, что пока не слышали звуков, похожих на взрывы.

— У нас все тихо, — отмечают в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
— Мы тоже ничего не слышали, — добавляют другие.
— Пока вроде тихо, — соглашаются третьи.

Ранее беспилотную опасность объявляли в этих же районах накануне вечером. После этого власти отчитались о сбитом БПЛА на севере региона.

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