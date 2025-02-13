Зайдите в помещения без окон: беспилотную опасность объявили в Ростовской области

Posted 13 февраля, 19:24
Published 13 февраля, 19:24
Modified 13 февраля, 19:25
Updated 13 февраля, 19:25
Предупреждение в очередной раз поступило вечером, около 21.30 мск. Беспилотную опасность объявили в Миллеровском, Тарасовском, Азовском районах и в городе Каменске-Шахтинском. Информацию об этом предоставил Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС РО), который входит в состав регионального ГУ МЧС.
Как правило, в случае объявления беспилотной опасности рекомендуется не выходить на улицу и по возможности спрятаться в помещении без окон. Например, в ванной комнате, подвале или коридоре.
В соцсетях тем временем местные жители сообщают, что пока не слышали звуков, похожих на взрывы.
— У нас все тихо, — отмечают в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
— Мы тоже ничего не слышали, — добавляют другие.
— Пока вроде тихо, — соглашаются третьи.
Ранее беспилотную опасность объявляли в этих же районах накануне вечером. После этого власти отчитались о сбитом БПЛА на севере региона.