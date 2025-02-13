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Posted 13 февраля, 18:01

Published 13 февраля, 18:01

Modified 13 февраля, 18:03

Updated 13 февраля, 18:03

Житель Ростовской области не мог есть из-за опухоли в голове

Житель Ростовской области не мог есть из-за опухоли в голове

13 февраля 2025, 18:01
Фото: 1MI.
В Ростове хирурги спасли пациента, который мог умереть из-за опухоли в мозге. Об этом рассказал «КП- Ростов-на-Дону».

У 60-летнего жителя Миллерово Сергея нашли опухоль мозжечка, из-за которой он мог погибнуть в любой момент. Несмотря на то, что образование было доброкачественным, у операции были высокие риски: мужчина ранее перенес два инфаркта.

Первыми признаками наличия опухоли были ухудшение координации движений, головокружение и тошнота. Мужчина терял равновесие и не мог нормально поесть. Поначалу Сергей думал, что ему плохо из-за непогоды, однако потом его состояние начало ухудшаться. После того, как МРТ показало опухоль, мужчина обратился к врачам.

По словам кандидата медицинских наук Юрия Яковленко, такая опухоль могла появиться из-за поломки гена.

«У опухоли в области мозжечка образовалась крупная для этой локализации киста, которая давила на важные центры жизнеобеспечения. Мужчина мог погибнуть в любой момент», — цитирует источник врача.

Сложность операции состояла в том, что мужчина принимал лекарства, снижающие свертываемость крови. Если бы врачи отменили их, у пациента мог образоваться тромб, а если бы оставили — у него могло возникнуть кровотечение.

«Здесь выбрали оптимальную тактику: мужчина принимал антикоагулянты до последнего, и препарат мы отменили незадолго до операции. С учетом этого пациент получил подобранную для него анестезию», — сообщает врач.

Операцию проводили нейрохирурги РостГМУ. Как только кисту вскрыли, мозжечок стал нормально пульсировать. В данный момент состояние здоровья Сергея постепенно приходит в норму.

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До этого ростовские врачи спасли прокатившегося на крыше вагона зацепера, тело которого обгорело на 65%.

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