Житель Ростовской области не мог есть из-за опухоли в голове

Первыми признаками наличия опухоли были ухудшение координации движений, головокружение и тошнота. Мужчина терял равновесие и не мог нормально поесть. Поначалу Сергей думал, что ему плохо из-за непогоды, однако потом его состояние начало ухудшаться. После того, как МРТ показало опухоль, мужчина обратился к врачам.