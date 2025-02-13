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Posted 13 февраля, 08:35

Published 13 февраля, 08:35

Modified 13 февраля, 08:37

Updated 13 февраля, 08:37

Зоолог Евсюков назвал основных вредителей для посевов в Ростовской области

Зоолог Евсюков рассказал, что на самом деле угрожает посевам в Ростовской области

13 февраля 2025, 08:35
Фото: Roman Petrov/Unsplash. Зоолог Евсюков назвал основных вредителей для посевов в Ростовской области

Зоолог Евсюков рассказал, что угрожает посевам в Ростовской области в 2025 году

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Эксклюзив
Зоолог ДГТУ Александр Евсюков сообщил RostovGazeta, что помимо нашествия саранчи, посевам Ростовской области угрожают гусеницы лугового мотылька и множество грызунов.

Напомним, что, по информации в СМИ, Краснодарский край оказался в зоне поражения луговым мотыльком.

Однако зоолог уточняет, что этот широко распространенный вредитель угрожает не только Кубани, а многим сельскохозяйственным регионам. В их числе находится и Ростовская область.

«Луговой мотылек, по сути, это небольшая бабочка. А вот ее гусеницы многоядны. Они поедают практически все посевы, за исключением зерновых. Зерновые они тоже едят, но не особо активно», — отмечает Александр Евсюков.

К массовому нашествию лугового мотылька приводит теплая погода. Однако у него есть 10-12-летние вспышки численности. В это время их становится особенно много, и мотыльки начинают вредить. Почему появляются такие вспышки, доподлинно неизвестно. По словам зоолога, есть разные теории. Одна из них заключается в том, что на рост численности вредителя оказывает влияние солнечная активность.

Агроном Воробьёв рассказал о последствиях возможного нашествия саранчи
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Защитить поля донского края от вреда лугового мотылька возможно.
Защитить поля донского края от вреда лугового мотылька возможно.. Фото: wikimedia.org

Защитить поля донского края от вреда лугового мотылька возможно. Для этого существует много разных препаратов.

«Но делать это нужно вовремя, обрабатывая сельскохозяйственные посевы на определенных фазах развития вредителя», — констатирует эксперт.

Еще одной напастью для аграриев региона являются грызуны. Их протравку, как правило, осуществляют сами хозяйства. В числе основных групп (не видов) грызунов, которые вредят посевам, зоолог называет обыкновенного хомяка, мышь и полевку.

«Эти грызуны вредят не только посевам. Они представляют опасность и для собранного урожая, когда подъедают его в местах хранения», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как поля Ростовской области атаковали вредные черепашки.

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