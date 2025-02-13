Зоолог Евсюков рассказал, что на самом деле угрожает посевам в Ростовской области

Posted 13 февраля, 08:35
Published 13 февраля, 08:35
Modified 13 февраля, 08:37
Updated 13 февраля, 08:37
Напомним, что, по информации в СМИ, Краснодарский край оказался в зоне поражения луговым мотыльком.
Однако зоолог уточняет, что этот широко распространенный вредитель угрожает не только Кубани, а многим сельскохозяйственным регионам. В их числе находится и Ростовская область.
«Луговой мотылек, по сути, это небольшая бабочка. А вот ее гусеницы многоядны. Они поедают практически все посевы, за исключением зерновых. Зерновые они тоже едят, но не особо активно», — отмечает Александр Евсюков.
К массовому нашествию лугового мотылька приводит теплая погода. Однако у него есть 10-12-летние вспышки численности. В это время их становится особенно много, и мотыльки начинают вредить. Почему появляются такие вспышки, доподлинно неизвестно. По словам зоолога, есть разные теории. Одна из них заключается в том, что на рост численности вредителя оказывает влияние солнечная активность.
Защитить поля донского края от вреда лугового мотылька возможно. Для этого существует много разных препаратов.
«Но делать это нужно вовремя, обрабатывая сельскохозяйственные посевы на определенных фазах развития вредителя», — констатирует эксперт.
Еще одной напастью для аграриев региона являются грызуны. Их протравку, как правило, осуществляют сами хозяйства. В числе основных групп (не видов) грызунов, которые вредят посевам, зоолог называет обыкновенного хомяка, мышь и полевку.
«Эти грызуны вредят не только посевам. Они представляют опасность и для собранного урожая, когда подъедают его в местах хранения», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как поля Ростовской области атаковали вредные черепашки.