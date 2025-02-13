Зоолог Евсюков рассказал, что на самом деле угрожает посевам в Ростовской области

К массовому нашествию лугового мотылька приводит теплая погода. Однако у него есть 10-12-летние вспышки численности. В это время их становится особенно много, и мотыльки начинают вредить. Почему появляются такие вспышки, доподлинно неизвестно. По словам зоолога, есть разные теории. Одна из них заключается в том, что на рост численности вредителя оказывает влияние солнечная активность.