Более 8 млрд рублей вернули клиенты ВТБ с помощью сервиса налогового вычета по ипотек

В 2024 году более 1,1 млн клиентов выбрали ВТБ для получения социальных выплат. По сравнению с 2023 годом их число увеличилось на 40%.

За прошлый год пользователи сервиса налогового вычета по ипотеке смогли вернуть на свои счета в ВТБ 8,5 млрд рублей. За 2024 год клиенты получили более 2,4 млн сообщений о статусе выплат пособий, возможных мерах соцподдержки, важных уведомлений от госорганов и др. «В прошлом году мы помогли клиентам вернуть более 8 млрд рублей налоговых вычетов –- отметил Виталий Лисицкий, начальник управления „Государственные услуги“ ВТБ.