Более 8 млрд рублей вернули клиенты ВТБ с помощью сервиса налогового вычета по ипотек

Posted 14 февраля, 11:34
Published 14 февраля, 11:34
Modified 14 февраля, 11:36
Updated 14 февраля, 11:36
За прошлый год пользователи сервиса налогового вычета по ипотеке смогли вернуть на свои счета в ВТБ 8,5 млрд рублей.
За 2024 год клиенты получили более 2,4 млн сообщений о статусе выплат пособий, возможных мерах соцподдержки, важных уведомлений от госорганов и др.
«В прошлом году мы помогли клиентам вернуть более 8 млрд рублей налоговых вычетов –- отметил Виталий Лисицкий, начальник управления „Государственные услуги“ ВТБ.