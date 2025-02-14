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Posted 14 февраля, 11:34

Published 14 февраля, 11:34

Modified 14 февраля, 11:36

Updated 14 февраля, 11:36

Более 8 млрд рублей вернули клиенты ВТБ с помощью сервиса налогового вычета по ипотек

Более 8 млрд рублей вернули клиенты ВТБ с помощью сервиса налогового вычета по ипотек

14 февраля 2025, 11:34
Фото: Изображение Midjourney.
В 2024 году более 1,1 млн клиентов выбрали ВТБ для получения социальных выплат. По сравнению с 2023 годом их число увеличилось на 40%.

За прошлый год пользователи сервиса налогового вычета по ипотеке смогли вернуть на свои счета в ВТБ 8,5 млрд рублей.

За 2024 год клиенты получили более 2,4 млн сообщений о статусе выплат пособий, возможных мерах соцподдержки, важных уведомлений от госорганов и др.

«В прошлом году мы помогли клиентам вернуть более 8 млрд рублей налоговых вычетов –- отметил Виталий Лисицкий, начальник управления „Государственные услуги“ ВТБ.

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