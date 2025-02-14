rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 15:21

Published 14 февраля, 15:21

Modified 14 февраля, 15:23

Updated 14 февраля, 15:23

Экономист рассказал ростовчанам, чего ждать от сохранения ставки ЦБ на уровне 21%

Что будет с Ростовской областью при сохранении ЦБ ставки в 21%? Ответ экономиста ВШЭ

14 февраля 2025, 15:21
Фото: 1MI. Экономист рассказал ростовчанам, чего ждать от сохранения ставки ЦБ на уровне 21%

Экономист назвал риски для Ростовской области при сохранении ЦБ ставки в 21%

Сюжет
Эксклюзив
Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил RostovGazeta, как на развитии Ростовской области скажется сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21%.

Когда начнет снижаться инфляция

По словам собеседника, сохранение ключа 21% — это абсолютно ожидаемое явление. Фундаментальных признаков к изменению ставки не было. Инфляция, хоть и пребывает в повышательном тренде, находится в довольно спокойных параметрах. Плюс, наблюдается некоторое замедление кредитования.

«Думаю, что 21% Центробанк положит на плато до середины 2025 года», — отмечает Георгий Остапкович.

Собеседник полагает, что инфляция начнет снижаться на стыке второго и третьего квартала в текущем году. На этом фоне Центробанк активирует вялотекущее снижение ключевой ставки.

«При положительном сценарии, ставка может к концу года опуститься до 17%, а может даже и до 16,5%, — уточняет экономист. — Если, конечно, не прилетят „стаи черных лебедей“, которые кружат вокруг нас».

Под «стаями черных лебедей» спикер подразумевает различные геополитические и санкционные мотивы.

Центробанк назвал главную причину ускорения инфляции в Ростовской области
Узнать подробнее
Собеседник полагает, что инфляция начнет снижаться на стыке второго и третьего квартала в текущем году.
Собеседник полагает, что инфляция начнет снижаться на стыке второго и третьего квартала в текущем году.. Фото: freepik

Запретительная ставка

Однако, как подчеркивает собеседник, уровень ключевой ставки выше 15% для бизнеса — это запретительные ставки.

«У нас сегодня средний уровень рентабельности по экономике около 13%. Поэтому какой будет ставка — 21% или 25%, для бизнеса не имеет значение. Будут выживать только те предприятия, которые пользуются льготным кредитованием (в основном, это оборонные и стратегические) и те отдельные, у кого рентабельность под 40%», — уточняет эксперт.

По словам экономиста, рентабельность под 40% имеют финансы и страхование. А также некоторые виды деятельности — шиномонтаж, выращивание подсолнечника и рыбоводство. Они могут брать кредиты и по нынешней ставке.

«Ростовская область будет жить в тех же макроэкономических условиях, в которых живут и все остальные регионы», — констатирует собеседник.
Только 11% семей в Ростовской области могут позволить себе кредит на дешевую машину
Узнать подробнее
Шиномонтаж может брать кредиты и по нынешней ставке
Шиномонтаж может брать кредиты и по нынешней ставке. Фото: 1MI

Бизнес разрушится?

По словам экономиста, ростовские предприниматели сейчас могут задуматься — для чего брать кредит, развивать бизнес, если можно положить деньги на депозит под 20% и не работать вообще. Получать те же 20% и не заниматься подбором кадров, внедрением инноваций, привлечением инвестиций. Однако спикер уверен, что многие так не смогут.

«Многие наши предприниматели — это достойные люди. Они на генном уровне привыкли что-то создавать, продавать. Думаю, они начнут задействовать новые управленческие решения. А разрушатся не эффективные предприятия. Они обанкротятся», — комментирует Георгий Остапкович.
Жители Ростовской области стали массово подавать на банкротство
Узнать подробнее

Предприятия зомби

Банкротство компаний эксперт не считает плохим явлением, потому что так произойдет очистка рынка.

«У нас в целом по стране, а наверняка и в Ростовской области тоже, примерно 10% составляют предприятия зомби. Они работают с отрицательной добавленной стоимостью и выпускают не качественную продукцию, которая оседает на складах. Если они обанкротятся — и слава богу. Только через разрушительное созидание можно очистить рынок. Банкротство — это нормальное экономическое явление во всех странах. Именно через банкротство уходят неэффективные предприятия», — объясняет Остапкович.
«Именно через банкротство уходят не эффективные предприятия»
«Именно через банкротство уходят не эффективные предприятия». Фото: 1MI

Однако, по словам эксперта, банкротство не означает, что многие предприятия исчезнут. Их выкупит более сильный игрок. Он «подтянет» менеджмент, запустит новые виды деятельности, создаст новую продукцию. И люди, которые работали там, продолжат трудиться при эффективных условиях.

«Главное, чтобы не пострадали люди. Чтобы те, кто работали на обанкротившемся предприятии, не ушли в ранг безработных. Но это уже во многом зависит от регулятора и руководителей региона. Нужно искать равновесие спроса и предложения», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что безработица в донской столице достигла рекордно низкого значения — 2,7%. Острый дефицит сотрудников обусловлен недостатком соискателей. Из-за неожиданного нового тренда работодатели обращают внимание на те категории граждан, к которым прежде не испытывали интереса — на пенсионеров, студентов без опыта работы, женщин в декрете.

В Ростовской области возник острый дефицит рабочей силы
Узнать подробнее
Читайте также:
Многие профессии уйдут: как изменится рынок труда в Ростове с развитием нейросетейРынок труда столкнулся с дефицитом педагоговЭксперт прогнозирует острый дефицит рабочих рук в Ростовской области
#Дарья Демидова#Общество#Экономика#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Безработица#ЦБ#Инфляция#Банкротство#Ростов#Ключевая ставка#Кредитование#Предприятия зомби
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика