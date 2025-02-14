Что будет с Ростовской областью при сохранении ЦБ ставки в 21%? Ответ экономиста ВШЭ

Posted 14 февраля, 15:21
Published 14 февраля, 15:21
Modified 14 февраля, 15:23
Updated 14 февраля, 15:23
По словам собеседника, сохранение ключа 21% — это абсолютно ожидаемое явление. Фундаментальных признаков к изменению ставки не было. Инфляция, хоть и пребывает в повышательном тренде, находится в довольно спокойных параметрах. Плюс, наблюдается некоторое замедление кредитования.
«Думаю, что 21% Центробанк положит на плато до середины 2025 года», — отмечает Георгий Остапкович.
Собеседник полагает, что инфляция начнет снижаться на стыке второго и третьего квартала в текущем году. На этом фоне Центробанк активирует вялотекущее снижение ключевой ставки.
«При положительном сценарии, ставка может к концу года опуститься до 17%, а может даже и до 16,5%, — уточняет экономист. — Если, конечно, не прилетят „стаи черных лебедей“, которые кружат вокруг нас».
Под «стаями черных лебедей» спикер подразумевает различные геополитические и санкционные мотивы.
Однако, как подчеркивает собеседник, уровень ключевой ставки выше 15% для бизнеса — это запретительные ставки.
«У нас сегодня средний уровень рентабельности по экономике около 13%. Поэтому какой будет ставка — 21% или 25%, для бизнеса не имеет значение. Будут выживать только те предприятия, которые пользуются льготным кредитованием (в основном, это оборонные и стратегические) и те отдельные, у кого рентабельность под 40%», — уточняет эксперт.
По словам экономиста, рентабельность под 40% имеют финансы и страхование. А также некоторые виды деятельности — шиномонтаж, выращивание подсолнечника и рыбоводство. Они могут брать кредиты и по нынешней ставке.
«Ростовская область будет жить в тех же макроэкономических условиях, в которых живут и все остальные регионы», — констатирует собеседник.
По словам экономиста, ростовские предприниматели сейчас могут задуматься — для чего брать кредит, развивать бизнес, если можно положить деньги на депозит под 20% и не работать вообще. Получать те же 20% и не заниматься подбором кадров, внедрением инноваций, привлечением инвестиций. Однако спикер уверен, что многие так не смогут.
«Многие наши предприниматели — это достойные люди. Они на генном уровне привыкли что-то создавать, продавать. Думаю, они начнут задействовать новые управленческие решения. А разрушатся не эффективные предприятия. Они обанкротятся», — комментирует Георгий Остапкович.
Банкротство компаний эксперт не считает плохим явлением, потому что так произойдет очистка рынка.
«У нас в целом по стране, а наверняка и в Ростовской области тоже, примерно 10% составляют предприятия зомби. Они работают с отрицательной добавленной стоимостью и выпускают не качественную продукцию, которая оседает на складах. Если они обанкротятся — и слава богу. Только через разрушительное созидание можно очистить рынок. Банкротство — это нормальное экономическое явление во всех странах. Именно через банкротство уходят неэффективные предприятия», — объясняет Остапкович.
Однако, по словам эксперта, банкротство не означает, что многие предприятия исчезнут. Их выкупит более сильный игрок. Он «подтянет» менеджмент, запустит новые виды деятельности, создаст новую продукцию. И люди, которые работали там, продолжат трудиться при эффективных условиях.
«Главное, чтобы не пострадали люди. Чтобы те, кто работали на обанкротившемся предприятии, не ушли в ранг безработных. Но это уже во многом зависит от регулятора и руководителей региона. Нужно искать равновесие спроса и предложения», — резюмирует эксперт.
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