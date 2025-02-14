Что будет с Ростовской областью при сохранении ЦБ ставки в 21%? Ответ экономиста ВШЭ

По словам экономиста, ростовские предприниматели сейчас могут задуматься — для чего брать кредит, развивать бизнес, если можно положить деньги на депозит под 20% и не работать вообще. Получать те же 20% и не заниматься подбором кадров, внедрением инноваций, привлечением инвестиций. Однако спикер уверен, что многие так не смогут.