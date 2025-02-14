Детские пособия в Ростовской области: кому положены и как их оформить в 2025 году

С 1 февраля маткапитал в России проиндексировали на 7,3%. Теперь на первого ребенка, рожденного после 2020 года, дают 676 тысяч рублей, а на последующего — еще 217 тысяч. Если оба ребенка появились на свет раньше 2020-го, деньги положены только второму — 676 тысяч. Когда первый ребенок родился до 2020-го, а второй в 2020-м или позже — на второго дают 894 тысячи рублей. Однако если пара имела двух детей еще до 2007 года, а третий появился после 2020 года, то на последнего полагается 676 тысяч.