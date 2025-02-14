Детские пособия в Ростовской области: кому положены и как их оформить в 2025 году

Posted 14 февраля, 13:51
Published 14 февраля, 13:51
Modified 14 февраля, 15:30
Updated 14 февраля, 15:30
К детским пособиям относятся выплаты и другие виды соцподдержки, которые могут получать родители или опекуны несовершеннолетних. В России действует целый ряд такой поддержки для семей с детьми: и для беременных, и на первого ребенка, и единовременные выплаты, и ежемесячные пособия. Рассказываем подробнее, кому что положено.
Эти виды пособий выплачиваются только единожды в случае наступления оснований для их получения.
За рождение тройни единоразовая выплата увеличилась на несколько тысяч рублей с января 2025 года — до 85,6 тысячи. Чтобы получить диплом губернатора и 100 тысяч рублей из донской казны, нужно воспитывать не менее четырех детей (включая усыновленных). При этом возраст младшего ребенка должен быть больше трех лет, а семья — проживать в Ростовской области минимум пять лет. Помимо этого, понадобится положительная характеристика от главы муниципалитета и какие-либо достижения детей.
По 30 тысяч рублей разом дают за усыновление ребенка из Ростовской области жителями Ростовской области. Если будущий опекун или ребенок зарегистрированы в другом регионе, то сумма снизится до 24,6 тысячи рублей.
Это пособие доступно женщинам, которые встали на медицинский учет на сроке до 12 недель беременности. При этом есть еще дополнительное условие. Вот их перечень:
Выплаты начисляют за 70 дней до и спустя 70 дней после родов. В случае, если ожидается двойня, выплату производят за 84 дня накануне и через 110 дней после родов. Чтобы рассчитать размер пособия, нужно учитывать средний заработок, стипендию, денежное довольствие или МРОТ. Последний с 2025 года увеличили до 16,7 тысячи рублей в среднем. В том числе для трудоспособного населения — до 18,2 тысячи, для пенсионеров — до 14,3 тысячи рублей, а для детей — до 16,2 тысячи.
Максимальный размер пособия при декрете в 140 дней составляет почти 800 тысяч рублей. Если роды были преждевременными, или у женщины появились осложнения, то отпуск увеличивается до 156 дней, а пособие превышает 850 тысяч рублей.
Выплату может получить любой родитель, независимо от того, кто берет декретный отпуск. С 1 февраля сумма выросла в среднем по России до 26,4 тысячи рублей.
В Ростовской области сумма материнского капитала превышает 150 тысяч рублей (151,6 тысячи). Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, на оплату образовательных услуг для детей, покупку нужных товаров для детей-инвалидов, накопительную пенсию матери или отца и прочее.
С 1 февраля маткапитал в России проиндексировали на 7,3%. Теперь на первого ребенка, рожденного после 2020 года, дают 676 тысяч рублей, а на последующего — еще 217 тысяч. Если оба ребенка появились на свет раньше 2020-го, деньги положены только второму — 676 тысяч. Когда первый ребенок родился до 2020-го, а второй в 2020-м или позже — на второго дают 894 тысячи рублей. Однако если пара имела двух детей еще до 2007 года, а третий появился после 2020 года, то на последнего полагается 676 тысяч.
При рождении третьего и следующих детей, выплачивают то же пособие, что и при рождении первого ребенка, правда, размеры пособий будут отличаться.
Выплату можно получить, если сотрудник оформил больничный в связи с тем, что заболел его ребенок. Сумма пособия по временной нетрудоспособности по уходу за детьми зависит от возраста ребенка, продолжительности его заболевания, трудового стажа родителей. Она может составлять от 50% до 100%средней зарплаты за каждый день, но максимально — 5,7 тысячи рублей в сутки.
Чтобы узнать, сколько денег положено по больничному листу в таком случае, нужно умножить свой средний заработок на количество дней нетрудоспособности.
Для жен военнослужащих в случае беременности предусмотрена ежемесячная выплата около 40 тысяч рублей в среднем по России. На ребенка отца-срочника дают примерно по 17 тысяч рублей.
Выплаты можно оформить и на отца, и на мать, и на других людей, которые ухаживают за ребенком вместо официальной работы, то есть находятся в декрете. Ими становятся, как правило, бабушки или дедушки. Чтобы получить пособие, необязательно быть трудоустроенным и уходить в декретный отпуск. Однако наличие работы влияет на размер суммы. Работающие родители смогут получать 40% от своей зарплаты (но не более 69 тысяч), а все остальные — фиксированную сумму около 10 тысяч рублей.
Работающие граждане получают пособия автоматически, а вот неработающим придется подавать заявление. Большинство пособий можно оформить в СФР (прим. — Социальный фонд России) или в МФЦ (прим. — многофункциональный центр). Документы нужно подавать в течение полугода с рождения ребенка.
Ведомство за 10 дней рассмотрит заявление, но для перечисления средств могут потребоваться еще три дня. При необходимости уточнений время может быть увеличено до 20 дней.
В основном требуются свидетельство о рождении ребенка, паспорт заявителя, справки о составе и доходах семьи, условиях проживания и так далее. Список бумаг может измениться в зависимости от конкретного вида пособия и требований региональных органов социальной защиты.