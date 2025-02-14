«Думала, жизнь закончится»: переполненные автобусы столкнулись в Ростове-на-Дону

Posted 14 февраля, 15:28
Published 14 февраля, 15:28
Modified 14 февраля, 15:30
Updated 14 февраля, 15:30
Авария произошла в пятницу днем, 14 февраля, на повороте с улицы Карла Маркса на улицу Советскую в Ростове-на-Дону. Водители автобусов №67 и №80 решили поработать на перегонки, однако что-то пошло не так. Судя по фото, автобус №67 двигался немного позади, не рассчитал скорость и врезался в заднюю часть маршрутки №80.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Общественный транспорт тоже почти уцелел. На кадрах заметны только трещины на остеклении обоих автобусов.
Ростовчане рассказывают, что уже боятся ездить на городских автобусах: «Ехала недавно на 67… Думала жизнь закончится. Страшно стало. Они то стоят по полчаса на остановках, то гонят как бешеные».
«Вопрос не в том, что им хочется лихачить, а в том, что им план каждому нужно сделать, чтобы с зп не сняли. Поэтому в городе такое между водителями происходит», — предположил пользователь.
Ранее власти признались, что в Ростове-на-Дону остро не хватает автобусов.