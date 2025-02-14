rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 15:28

Published 14 февраля, 15:28

Modified 14 февраля, 15:30

Updated 14 февраля, 15:30

Два заполненных автобуса столкнулись во время гонок в Ростове-на-Дону

«Думала, жизнь закончится»: переполненные автобусы столкнулись в Ростове-на-Дону

14 февраля 2025, 15:28
Фото: 1MI. Два заполненных автобуса столкнулись во время гонок в Ростове-на-Дону

Два переполненных автобуса столкнулись в Ростове-на-Дону 14 февраля

В Ростове-на-Дону недалеко от площади Карла Маркса столкнулись два городских автобуса №67 и №80. Пассажиры утверждают, что причиной ДТП стало поведение водителей, которые устроили перегонки, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Авария произошла в пятницу днем, 14 февраля, на повороте с улицы Карла Маркса на улицу Советскую в Ростове-на-Дону. Водители автобусов №67 и №80 решили поработать на перегонки, однако что-то пошло не так. Судя по фото, автобус №67 двигался немного позади, не рассчитал скорость и врезался в заднюю часть маршрутки №80.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Общественный транспорт тоже почти уцелел. На кадрах заметны только трещины на остеклении обоих автобусов.

Отъезжающий от остановки автобус сбил пешехода в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ростовчане рассказывают, что уже боятся ездить на городских автобусах: «Ехала недавно на 67… Думала жизнь закончится. Страшно стало. Они то стоят по полчаса на остановках, то гонят как бешеные».

«Вопрос не в том, что им хочется лихачить, а в том, что им план каждому нужно сделать, чтобы с зп не сняли. Поэтому в городе такое между водителями происходит», — предположил пользователь.

Ранее власти признались, что в Ростове-на-Дону остро не хватает автобусов.

Читайте также:
Стекло автобуса лопнуло на ходу и упало на пассажира в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону автобусы не вышли сразу на шесть маршрутов в субботуПолный пассажиров автобус вспыхнул на Западном в Ростове-на-Дону
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Пассажиры#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Водители#Городской автобус#Происшествия#Гонка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика