Двое суток на автобусе: из Ростова в Турцию запустят рейс с 15 марта

Ранее, в 2024 году, запустили еще два маршрута из Ростова в Турцию — в город Стамбул. Поездка в пути также составляла около двух дней. Очевидно, перевозчики пытаются сохранить сухопутное сообщение, пока над донским регионом закрыто воздушное пространство. Однако у пассажиров столь длительные поездки могут вызвать стресс — не каждый рискнет провести два дня подряд сидя в автобусе.