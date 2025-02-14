Двое суток на автобусе: из Ростова в Турцию запустят рейс с 15 марта

Posted 14 февраля, 05:46
Published 14 февраля, 05:46
Modified 14 февраля, 05:46
Updated 14 февраля, 05:46
Информация о маршруте опубликована в официальном telegram-канале турецкого перевозчика. Рейс следует из курортного города в Мерсин, затем делает остановку в Краснодаре и завершает путь в Ростове-на-Дону.
Стоимость билета в одну сторону составляет 110 долларов (по нынешнему курсу — порядка 9800 рублей). В цену входит багаж весом до 35 килограммов, включая ручную кладь. Для россиян действует безвизовый въезд, но потребуется загранпаспорт.
Первый автобус запустят 15 марта в 10.00 мск из Турции. Время в пути составит около двух суток.
Ранее, в 2024 году, запустили еще два маршрута из Ростова в Турцию — в город Стамбул. Поездка в пути также составляла около двух дней. Очевидно, перевозчики пытаются сохранить сухопутное сообщение, пока над донским регионом закрыто воздушное пространство. Однако у пассажиров столь длительные поездки могут вызвать стресс — не каждый рискнет провести два дня подряд сидя в автобусе.