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Posted 14 февраля, 05:46

Published 14 февраля, 05:46

Modified 14 февраля, 05:46

Updated 14 февраля, 05:46

Двое суток на автобусе: новый маршрут запустят с 15 марта из Ростова в Турцию

Двое суток на автобусе: из Ростова в Турцию запустят рейс с 15 марта

14 февраля 2025, 05:46
Фото: 1MI. Двое суток на автобусе: новый маршрут запустят с 15 марта из Ростова в Турцию

Из Ростова в Турцию запустят автобус с 15 марта

Из Ростова в Турцию скоро можно будет добраться новым автобусным маршрутом. С 15 марта иностранный перевозчик запустит рейс Аланья — Ростов.

Информация о маршруте опубликована в официальном telegram-канале турецкого перевозчика. Рейс следует из курортного города в Мерсин, затем делает остановку в Краснодаре и завершает путь в Ростове-на-Дону.

Стоимость билета в одну сторону составляет 110 долларов (по нынешнему курсу — порядка 9800 рублей). В цену входит багаж весом до 35 килограммов, включая ручную кладь. Для россиян действует безвизовый въезд, но потребуется загранпаспорт.

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Первый автобус запустят 15 марта в 10.00 мск из Турции. Время в пути составит около двух суток.

Ранее, в 2024 году, запустили еще два маршрута из Ростова в Турцию — в город Стамбул. Поездка в пути также составляла около двух дней. Очевидно, перевозчики пытаются сохранить сухопутное сообщение, пока над донским регионом закрыто воздушное пространство. Однако у пассажиров столь длительные поездки могут вызвать стресс — не каждый рискнет провести два дня подряд сидя в автобусе.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пассажиры#Загранпаспорт#Турция#Краснодар#Ростов#Перевозчики#Автобусный маршрут#Поездка
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