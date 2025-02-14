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Posted 14 февраля, 13:31

Published 14 февраля, 13:31

Modified 14 февраля, 13:33

Updated 14 февраля, 13:33

Последствия пожара в квартире

«Дым до самой крыши»: взрыв в многоэтажке перепугал жителей Каменска-Шахтинского

14 февраля 2025, 13:31
Фото: 60.mchs.gov.ru. иллюстрация. Последствия пожара в квартире

Взрыв в многоэтажке перепугал жителей Каменска-Шахтинского 14 февраля

В Каменск-Шахтинском посреди ночи раздался взрыв в одной из многоэтажек. Данное происшествие прокомментировала пресс-служба регионального МЧС.

В соцмедиа появилась информация о взрыве на улице Спортивной, 39. Телеграм-канал Don Mash пишет, что в одной из квартир рванул бытовой газ, позже разгорелся пожар.

«Дымом затянуло все пролёты до самой крыши», — пишет источник.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что информация о ЧП поступила в 05.53 мск. Огонь разгорелся на первом этаже на 40 квадратах. В 6.24 мск пожар удалось ликвидировать. В тушении было задействовано 12 огнеборцев на трех спецмашинах.

В соцмедиа появилась информация о взрыве на улице Спортивной, 39.
В соцмедиа появилась информация о взрыве на улице Спортивной, 39.. Фото: телеграм 1rnd

Уточняется, что инцидент обошелся без погибших и пострадавших. Причина пожара пока неизвестна.

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Ранее в одном из спальных районов Ростова автобус охватило пламя.

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