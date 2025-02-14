«Дым до самой крыши»: взрыв в многоэтажке перепугал жителей Каменска-Шахтинского

Posted 14 февраля, 13:31
Published 14 февраля, 13:31
Modified 14 февраля, 13:33
Updated 14 февраля, 13:33
В соцмедиа появилась информация о взрыве на улице Спортивной, 39. Телеграм-канал Don Mash пишет, что в одной из квартир рванул бытовой газ, позже разгорелся пожар.
«Дымом затянуло все пролёты до самой крыши», — пишет источник.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что информация о ЧП поступила в 05.53 мск. Огонь разгорелся на первом этаже на 40 квадратах. В 6.24 мск пожар удалось ликвидировать. В тушении было задействовано 12 огнеборцев на трех спецмашинах.
Уточняется, что инцидент обошелся без погибших и пострадавших. Причина пожара пока неизвестна.