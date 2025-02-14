«Дым до самой крыши»: взрыв в многоэтажке перепугал жителей Каменска-Шахтинского

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что информация о ЧП поступила в 05.53 мск. Огонь разгорелся на первом этаже на 40 квадратах. В 6.24 мск пожар удалось ликвидировать. В тушении было задействовано 12 огнеборцев на трех спецмашинах.