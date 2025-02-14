Posted 14 февраля, 13:33
Published 14 февраля, 13:33
Modified 14 февраля, 13:35
Updated 14 февраля, 13:35
Напомним, что Александр Труфанов находится в плену с октября 2023 года. В роковой день, когда ХАМАС взял мужчину и его семью в плен, все родственники находились дома недалеко от сектора Газа. Постепенно на свободу удалось выбраться всем членам семьи, кроме самого Труфанова. Однако недавно он попал в списки на освобождение. Это значит, что его могут вернуть меньше чем через месяц.
Сейчас же стало известно, что ХАМАС может освободить Труфанова в знак признания поддержки России палестинцев.
«Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее 74-летняя Ирина Татти, которая много лет работала врачом в Ростове заявила, что готова вернуться в плен, лишь бы ее внук Александр смог попасть на свободу. Однако такой обмен никого не заинтересовал, и мужчину до сих пор удерживают против воли. В ноябре прошлого года он пожаловался на условия содержания пленных: проблемы с электричеством, нехватка воды и средств гигиены.