ХАМАС освободит из плена внука ростовского врача Ирины Татти

Напомним, что Александр Труфанов находится в плену с октября 2023 года. В роковой день, когда ХАМАС взял мужчину и его семью в плен, все родственники находились дома недалеко от сектора Газа. Постепенно на свободу удалось выбраться всем членам семьи, кроме самого Труфанова. Однако недавно он попал в списки на освобождение. Это значит, что его могут вернуть меньше чем через месяц.