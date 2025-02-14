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Posted 14 февраля, 13:33

Published 14 февраля, 13:33

Modified 14 февраля, 13:35

Updated 14 февраля, 13:35

ХАМАС освободит из плена внука ростовского врача Ирины Татти

ХАМАС освободит из плена внука ростовского врача Ирины Татти

14 февраля 2025, 13:33
Фото: РИА «Новости». ХАМАС освободит из плена внука ростовского врача Ирины Татти
Представители радикального движения ХАМАС приняли решение освободить пленного внука уроженки Ростова-на-Дону Ирины Татти — Александра Труфанова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря руководства политбюро движения Тахера ан-Нуну.

Напомним, что Александр Труфанов находится в плену с октября 2023 года. В роковой день, когда ХАМАС взял мужчину и его семью в плен, все родственники находились дома недалеко от сектора Газа. Постепенно на свободу удалось выбраться всем членам семьи, кроме самого Труфанова. Однако недавно он попал в списки на освобождение. Это значит, что его могут вернуть меньше чем через месяц.

Сейчас же стало известно, что ХАМАС может освободить Труфанова в знак признания поддержки России палестинцев.

«Мы считаем, что российская позиция поддерживает дело палестинцев», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Ранее 74-летняя Ирина Татти, которая много лет работала врачом в Ростове заявила, что готова вернуться в плен, лишь бы ее внук Александр смог попасть на свободу. Однако такой обмен никого не заинтересовал, и мужчину до сих пор удерживают против воли. В ноябре прошлого года он пожаловался на условия содержания пленных: проблемы с электричеством, нехватка воды и средств гигиены.

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