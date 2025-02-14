«Как будто очень низко летит»: звук мотора в небе напугал жителей Ростовской области

Posted 14 февраля, 19:56
Published 14 февраля, 19:56
Modified 14 февраля, 19:58
Updated 14 февраля, 19:58
По словам ростовчан и некоторых других населенных пунктов донского региона, страшный звук раздался около 22.00 мск 14 февраля.
— Очень низко летят как будто, но из-за тумана ничего не видно, — пишут в комментариях к разным постам пользователи telegram. — Непонятно, ждать тревоги или спать ложиться.
Официальной информации о звуках мотора над Ростовской областью пока не было. Однако в течение дня на Дону попеременно объявляли авиационную и беспилотную опасность. Последнее из предупреждений перестало быть актуальным около 18.00 мск.