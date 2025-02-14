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Posted 14 февраля, 19:56

Published 14 февраля, 19:56

Modified 14 февраля, 19:58

Updated 14 февраля, 19:58

Жуткий звук мотора в небе напугал жителей Ростовской области

«Как будто очень низко летит»: звук мотора в небе напугал жителей Ростовской области

14 февраля 2025, 19:56
Фото: 1MI. Жуткий звук мотора в небе напугал жителей Ростовской области

Жуткий звук мотора в небе напугал жителей Ростовской области

Жители Ростовской области сообщают о громком жужжании в небе, напоминающем звук мотора беспилотника. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях и делятся кадрами, на которых слышно сильный гул.

По словам ростовчан и некоторых других населенных пунктов донского региона, страшный звук раздался около 22.00 мск 14 февраля.

— Очень низко летят как будто, но из-за тумана ничего не видно, — пишут в комментариях к разным постам пользователи telegram. — Непонятно, ждать тревоги или спать ложиться.
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Официальной информации о звуках мотора над Ростовской областью пока не было. Однако в течение дня на Дону попеременно объявляли авиационную и беспилотную опасность. Последнее из предупреждений перестало быть актуальным около 18.00 мск.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотник#Тревога#Социальные сети#Громкий звук#Происшествия#Беспилотная опасность
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