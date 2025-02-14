Каменные джунгли: названы самые застраиваемые районы Ростова-на-Дону

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Posted 14 февраля, 09:12

Published 14 февраля, 09:12

Modified 14 февраля, 09:14

Updated 14 февраля, 09:14

Возведение дома в Ростовской области

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14 февраля 2025, 09:12
Фото: donland.ru. Возведение дома в Ростовской области

Ростов стал шестым среди миллионников по объему построенного жилья

Среди 14 городов-миллионников Ростов занял шестое место по количеству квадратных метров вводимого жилья в 2024 году. Об этом рассказал Ростовстат.

Всего за 2024 год было введено в эксплуатацию 18,7 тысяч квартир. Их площадь достигла более миллиона квадратов.

Большая часть квартир приходится на Пролетарский (293 тысячи квадратов) и Первомайский (186 тысяч квадратов) районы.

Кроме того, аналитики сообщили об активном строительстве многоэтажек. Так, в Ростове застройщики сдали больше 17 тысяч квартир в новостройках. Это — 817 тысяч квадратов.

Что касается индивидуального строительства жилья, то в течение года ростовчане возвели 1,4 тысячи домов общей площадью 242 тысяч квадратов.

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Ранее аналитики сообщили, сколько в среднем стоит съем ростовской квартиры в 2025 году.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Квартиры#Статистика#Жилищное строительство#Ростовстат
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