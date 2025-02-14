Каменные джунгли: названы самые застраиваемые районы Ростова-на-Дону

Posted 14 февраля, 09:12
Published 14 февраля, 09:12
Modified 14 февраля, 09:14
Updated 14 февраля, 09:14
Всего за 2024 год было введено в эксплуатацию 18,7 тысяч квартир. Их площадь достигла более миллиона квадратов.
Большая часть квартир приходится на Пролетарский (293 тысячи квадратов) и Первомайский (186 тысяч квадратов) районы.
Кроме того, аналитики сообщили об активном строительстве многоэтажек. Так, в Ростове застройщики сдали больше 17 тысяч квартир в новостройках. Это — 817 тысяч квадратов.
Что касается индивидуального строительства жилья, то в течение года ростовчане возвели 1,4 тысячи домов общей площадью 242 тысяч квадратов.