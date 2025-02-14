Ледяной дождь накроет Ростовскую область 15 февраля

Posted 14 февраля, 09:13
Published 14 февраля, 09:13
Modified 14 февраля, 09:15
Updated 14 февраля, 09:15
Автовладельцев предупредили о резком ухудшении погодных условий в Ростовской области. Непогода придет в регион в субботу, 15 февраля. В этот день ожидается отрицательная температура, а также снегопад и ледяной дождь.
Автовладельцам порекомендовали соблюдать осторожность на дорогах, а также по возможности отложить поездки. В случае снижения видимости водителям советуют не повышать допустимую скорость и использовать приборы освещения.
Ранее жителей региона предупредили о снижении температуры до -23 градусов. О том, какие еще опасные изменения в погоде ждут дончан с 15 по 20 февраля — в материале RostovGazeta.