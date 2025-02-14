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Posted 14 февраля, 09:13

Published 14 февраля, 09:13

Modified 14 февраля, 09:15

Updated 14 февраля, 09:15

Водителей предупредили о надвигающемся на Ростовскую область ледяном дожде

Ледяной дождь накроет Ростовскую область 15 февраля

14 февраля 2025, 09:13
Фото: 1MI. Водителей предупредили о надвигающемся на Ростовскую область ледяном дожде
Ростовскую область в ближайшее время накроет ледяной дождь и снегопад. Об этом рассказали в компании «Автодор».

Автовладельцев предупредили о резком ухудшении погодных условий в Ростовской области. Непогода придет в регион в субботу, 15 февраля. В этот день ожидается отрицательная температура, а также снегопад и ледяной дождь.

Автовладельцам порекомендовали соблюдать осторожность на дорогах, а также по возможности отложить поездки. В случае снижения видимости водителям советуют не повышать допустимую скорость и использовать приборы освещения.

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Ранее жителей региона предупредили о снижении температуры до -23 градусов. О том, какие еще опасные изменения в погоде ждут дончан с 15 по 20 февраля — в материале RostovGazeta.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз погоды#Погода#Авто#Транспорт#Автодор
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