Ледяной шторм надвигается на Ростовскую область

На улицу по возможности лучше не выходить. Пешеходам стоит надеть ледоступы и держаться подальше от деревьев и проводов, а также особенно внимательно переходить проезжую часть. Автомобилистам рекомендуют оставлять машины на специальных площадках или в гаражах, чтобы на них не упали ветки или хлипкие конструкции.