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Posted 14 февраля, 07:49

Published 14 февраля, 07:49

Modified 14 февраля, 08:09

Updated 14 февраля, 08:09

Ледяной шторм надвигается на Ростовскую область

Ледяной шторм надвигается на Ростовскую область

14 февраля 2025, 07:49
Фото: rostovgazeta.ru. Ледяной шторм надвигается на Ростовскую область
В Ростовской области обещают ледяной шторм в ближайшие сутки. Непогода надвигается на донской регион 14 февраля.

По данным РСЧС, с 15.20 мск прогнозируют мокрый снег, дождь. гололед и сильный ветер — до 18 метров в секунду. Кроме того, мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях, что может привести к обрыву ЛЭП и нарушениям в подаче электричества.

Гололед и сильный ветер надвигаются на Ростовскую область
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На улицу по возможности лучше не выходить. Пешеходам стоит надеть ледоступы и держаться подальше от деревьев и проводов, а также особенно внимательно переходить проезжую часть. Автомобилистам рекомендуют оставлять машины на специальных площадках или в гаражах, чтобы на них не упали ветки или хлипкие конструкции.

Ранее стало известно, что на Дону в этот день обещают перепады температуры в 10-15 градусов. Пока в северной части региона сохраняются морозы до — 7…-5 градусов, в некоторых южных муниципалитетах потеплеет до +8.

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