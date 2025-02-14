Ледяной шторм надвигается на Ростовскую область

Posted 14 февраля, 07:49
Published 14 февраля, 07:49
Modified 14 февраля, 08:09
Updated 14 февраля, 08:09
По данным РСЧС, с 15.20 мск прогнозируют мокрый снег, дождь. гололед и сильный ветер — до 18 метров в секунду. Кроме того, мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях, что может привести к обрыву ЛЭП и нарушениям в подаче электричества.
На улицу по возможности лучше не выходить. Пешеходам стоит надеть ледоступы и держаться подальше от деревьев и проводов, а также особенно внимательно переходить проезжую часть. Автомобилистам рекомендуют оставлять машины на специальных площадках или в гаражах, чтобы на них не упали ветки или хлипкие конструкции.
Ранее стало известно, что на Дону в этот день обещают перепады температуры в 10-15 градусов. Пока в северной части региона сохраняются морозы до — 7…-5 градусов, в некоторых южных муниципалитетах потеплеет до +8.