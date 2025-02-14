Лучшие коммуникаторы юга России определены в Краснодаре

Posted 14 февраля, 13:53
Published 14 февраля, 13:53
Modified 14 февраля, 13:55
Updated 14 февраля, 13:55
Главный приз конкурса достался проекту «AIRTRAVELSOCHI: Широкий взгляд на коммуникации для широкой маршрутной сети аэропорта», реализованный аэропортовым холдингом «Аэродинамика», Краснодарский край. «Комплексный подход к коммуникациям, в плотном взаимодействии с коллегами из авиационной коммерции, помогает нам развивать аэропорт Сочи, превращая его из региональной воздушной гавани в международный авиахаб. И конечно, привлекать международный туристический поток в Сочи», — отметил директор по связям с общественностью компании «Аэродинамика» Василий Торгашин. Победитель автоматически вошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и будет представлять свой опыт на всероссийском уровне в апреле в Москве.
Эксперты отметили высочайший уровень поданных работ. «В этом сезоне расширилась география участников, заявки пришли из 10 регионов Юга. Это говорит о высоком интересе к профессиональному конкурсу. Финалисты продемонстрировали блестящее понимание целевой аудитории, креативные решения и реальные результаты», — отметил член жюри, начальник управления по связям с общественностью и органами государственной власти АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область) Игорь Малюгин.
Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты
Корпоративные коммуникации
Маркетинговые коммуникации
Коммуникации в благотворительности
Продвижение государственных и общественных программ
Развитие и продвижение территорий
Культурно-просветительские проекты
Событийные коммуникации
Специальный приз жюри получил Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская область) за проект «Атомный навигатор» — образовательную инициативу, направленную на популяризацию научных знаний среди молодежи.
Кроме того, на площадке было организовано зрительское голосование. Приз зрительских симпатий достался проекту, который покорил сердца публики своей искренностью и теплотой: «Запуск и продвижение медиацентра „Дом журналистики“, представленный Медиацентром „Дом журналистики“, Краснодарский край.
Проект «Майкопские традиции» (АНО «Дом Шварца», Республика Адыгея) получил специальную награду «За волю к победе». Таким образом жюри отметило коммуникационные усилия локального музея, еще только набирающего обороты.
О качестве проектов могли высказаться не только эксперты: работы оценивало студенческое жюри, сформированное из студентов КубГУ и КубГТУ, обучающихся по специальности «Реклама и связи с общественностью».
«Серебряный Лучник» — Юг остается главной площадкой для демонстрации лучших практик в сфере развития общественных связей на юге России.
На ежегодный профессиональный конкурс в области коммуникаций принимаются проекты, реализованные на Юге России. Участие в региональном этапе бесплатное. В жюри премии вошли 11 ведущих экспертов по коммуникациям и медиаменеджеров из ЮФО, СКФО и Москвы. Премию поддерживают концерн «Росэнергоатом» и компания «Магнит». Партнером премии впервые стали Волжский трубный завод (Волгоградская область) и медиацентр «Дом журналистики» Краснодарского края.
Подробности о победителях и самой премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник — Юг можно найти на сайте.
Информационный партнер премии — медиахолдинг 1MI.