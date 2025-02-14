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Posted 14 февраля, 13:53

Published 14 февраля, 13:53

Modified 14 февраля, 13:55

Updated 14 февраля, 13:55

Лучшие коммуникаторы юга России определены в Краснодаре

Лучшие коммуникаторы юга России определены в Краснодаре

14 февраля 2025, 13:53
Фото: «Серебряный лучник Юг».
13 февраля в Краснодаре состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Серебряный Лучник» — Юг, где определились лучшие проекты в сфере коммуникаций из 9 регионов ЮФО и СКФО.

Главный приз конкурса достался проекту «AIRTRAVELSOCHI: Широкий взгляд на коммуникации для широкой маршрутной сети аэропорта», реализованный аэропортовым холдингом «Аэродинамика», Краснодарский край. «Комплексный подход к коммуникациям, в плотном взаимодействии с коллегами из авиационной коммерции, помогает нам развивать аэропорт Сочи, превращая его из региональной воздушной гавани в международный авиахаб. И конечно, привлекать международный туристический поток в Сочи», — отметил директор по связям с общественностью компании «Аэродинамика» Василий Торгашин. Победитель автоматически вошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и будет представлять свой опыт на всероссийском уровне в апреле в Москве.

Эксперты отметили высочайший уровень поданных работ. «В этом сезоне расширилась география участников, заявки пришли из 10 регионов Юга. Это говорит о высоком интересе к профессиональному конкурсу. Финалисты продемонстрировали блестящее понимание целевой аудитории, креативные решения и реальные результаты», — отметил член жюри, начальник управления по связям с общественностью и органами государственной власти АО «Волжский трубный завод» (Волгоградская область) Игорь Малюгин.

В тематических номинациях лучшими проектами стали:

Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты

  • «Кавказ накормит»;
  • Информационно-аналитический портал «Кавказ Сегодня», Ставропольский край.

Корпоративные коммуникации

  • «Авиация в сердце», 2 сезон;
  • Акционерное общество «Международный аэропорт Сочи», Краснодарский край.

Маркетинговые коммуникации

  • «Задача со Звездочкой: как с помощью эффективных коммуникаций показать сельское хозяйство современным, инновационным и диджитальным»;
  • Группа компаний «Прогресс Агро», Краснодарский край.

Коммуникации в благотворительности

  • «+1200 спасенных жизней»;
  • ГБУЗ Республики Крым «Центр крови», Республика Крым.

Продвижение государственных и общественных программ

  • «Инвестклимат и котики: феномен корпоративного канала Кавказ.РФ»;
  • Кавказ.РФ, Москва / СКФО.

Развитие и продвижение территорий

  • «Комплексная информационно — рекламная кампания для гостей и жителей Крыма „РАСЦВЕТАЙ В КРЫМУ!“;
  • АНО „Крымский туристский центр“ и Министерство курортов и туризма Республики Крым.

Культурно-просветительские проекты

  • «Полгода солнца… русской поэзии» Культурно-развлекательный проект в честь 225-летия А. С. Пушкина»;
  • Игорная зона «Красная Поляна», Краснодарский край.

Событийные коммуникации

  • «Тематический музыкальный фестиваль IGRA»;
  • Многофункциональная площадка RED ARENA. Игорная зона «Красная Поляна», Краснодарский край.
Фото: «Серебряный лучник Юг»

Специальный приз жюри получил Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (Ростовская область) за проект «Атомный навигатор» — образовательную инициативу, направленную на популяризацию научных знаний среди молодежи.

Кроме того, на площадке было организовано зрительское голосование. Приз зрительских симпатий достался проекту, который покорил сердца публики своей искренностью и теплотой: «Запуск и продвижение медиацентра „Дом журналистики“, представленный Медиацентром „Дом журналистики“, Краснодарский край.

Проект «Майкопские традиции» (АНО «Дом Шварца», Республика Адыгея) получил специальную награду «За волю к победе». Таким образом жюри отметило коммуникационные усилия локального музея, еще только набирающего обороты.

О качестве проектов могли высказаться не только эксперты: работы оценивало студенческое жюри, сформированное из студентов КубГУ и КубГТУ, обучающихся по специальности «Реклама и связи с общественностью».

«Серебряный Лучник» — Юг остается главной площадкой для демонстрации лучших практик в сфере развития общественных связей на юге России.

На ежегодный профессиональный конкурс в области коммуникаций принимаются проекты, реализованные на Юге России. Участие в региональном этапе бесплатное. В жюри премии вошли 11 ведущих экспертов по коммуникациям и медиаменеджеров из ЮФО, СКФО и Москвы. Премию поддерживают концерн «Росэнергоатом» и компания «Магнит». Партнером премии впервые стали Волжский трубный завод (Волгоградская область) и медиацентр «Дом журналистики» Краснодарского края.

Подробности о победителях и самой премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник — Юг можно найти на сайте.

Информационный партнер премии — медиахолдинг 1MI.

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