Лучшие коммуникаторы юга России определены в Краснодаре

Главный приз конкурса достался проекту «AIRTRAVELSOCHI: Широкий взгляд на коммуникации для широкой маршрутной сети аэропорта», реализованный аэропортовым холдингом «Аэродинамика», Краснодарский край. «Комплексный подход к коммуникациям, в плотном взаимодействии с коллегами из авиационной коммерции, помогает нам развивать аэропорт Сочи, превращая его из региональной воздушной гавани в международный авиахаб. И конечно, привлекать международный туристический поток в Сочи», — отметил директор по связям с общественностью компании «Аэродинамика» Василий Торгашин. Победитель автоматически вошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и будет представлять свой опыт на всероссийском уровне в апреле в Москве.