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Posted 14 февраля, 19:24

Published 14 февраля, 19:24

Modified 14 февраля, 19:26

Updated 14 февраля, 19:26

Масленица в 2025 году — рецепты блинов

Масленичное путешествие по России: 6 уникальных рецептов блинов со всей страны

14 февраля 2025, 19:24
Фото: Изображение Midjourney. Масленица в 2025 году — рецепты блинов
Сюжет
Праздник
Масленица-2025 — долгожданный праздник для многих ростовчан. Он длится неделю, в течение которой принято печь блины и угощать ими друзей и близких. Когда Масленица в 2025 году и по каким оригинальным рецептам из разных регионов страны можно испечь блины — рассказываем в этом материале.

Масленица 2025 — какого числа начинают отмечать

Масленица всегда «привязана» к дате, в которую православные христиане отмечают Пасху. В свою очередь, от Пасхи зависит и начало Великого поста, которому как раз и предшествует Масленица.

Какого числа Масленица начинается в 2025 году?

Празднования стартуют 24 февраля и заканчиваются 2 марта. Уже на следующий день у православных начинается строгий пост.

Празднование Масленицы стартует 24 февраля и заканчивается 2 марта
Празднование Масленицы стартует 24 февраля и заканчивается 2 марта. Фото: Изображение Midjourney

Масленица 2025 — когда начинать печь блины

Понедельник — «Встреча»

Печь блины на Масленицу можно начинать с первого же дня праздничной недели, то есть, с понедельника, 24 февраля. Согласно традиции, именно в этот день хозяйки выпекали самый первый блин. Его было принято отдавать нуждающимся, бедным людям, с просьбой помянуть души умерших родственников.

Вторник — «Заигрыш»

Вторник, 25 февраля, называли «Заигрыш». Это день веселых гуляний, катания на санях, начала смотров невест. Также хозяйки продолжали печь блины, угощая ими гостей и близких.

Среда — «Лакомка»

Когда принято ходить к теще на блины? Для этого на масленичной неделе отводится отдельный день — среда (26 февраля в 2025 году). По традиции именно в среду теща пекла блины в большом количестве, но исключительно для того, чтобы угостить ими мужа своей дочери. Было принято считать, что чем обильнее трапеза, тем лучше теща относится к зятю.

Четверг — «Разгуляй»

Старт наиболее масштабных мероприятий, связанных с Масленицей — это четверг. С него начинается, собственно, Широкая Масленица, с ее яркими событиями, развлечениями, танцами и песнями. В четверг, то есть 27 февраля, было принято наносить визиты к родственникам. Так, женщины отправлялись в гости к своим взрослым дочерям — считалось, что в этот раз угощать блинами на Масленицу должен зять. Можно и даже нужно было брать с собой подруг.

Пятница — «Тещины вечерки»

На пятый день Масленичной недели — 28 февраля — зять приглашал тещу в гости и угощал ее блинами, показывая свое уважение и благодарность. — молодые женщины приглашали в гости родственников со стороны супругов.

Суббота — «Золовкины посиделки»

Суббота, 1 марта, называлась «Золовкины посиделки». Молодые невестки приглашали в гости сестер мужа, угощали их блинами и дарили подарки.

Воскресенье — «Прощеное воскресенье»

Заключительный день празднования Масленицы — воскресенье (2 марта). В этот день необходимо было доесть все блины и то, что осталось от праздничного застолья, а также сжечь чучело.

Печь блины на Масленицу можно начинать с первого же дня праздничной недели
Печь блины на Масленицу можно начинать с первого же дня праздничной недели. Фото: Изображение Midjourney

Как отмечается масленица в России — рецепты блинов из разных регионов

Масленица широко отмечается во всех российских регионах. Во многих из них есть свои традиции, связанные с этим праздником. В первую очередь, это рецепты блинов. Попробуйте в этом году приготовить по ним угощения, чтобы приятно удивить гостей!

Рецепт блинного пирога по-самарски

В Самаре на масленицу пекут не блины, а целые пироги из них. Получается обильно и достаточно вкусно.

Ингредиенты:

  • Мука в объеме примерно одного стакана.
  • Пара стаканов питьевого молока.
  • Два куриных яйца.
  • Растительное масло — хватит пары ложек.
  • Сахар и соль — добавляются по вкусу.

Процесс приготовления блинов:

  • В любой удобной емкости смешиваются масло, яйца, молоко и мука, добавляются сахар с солью.
  • На предварительно разогретой сковороде с маслом выпекаются тонкие блины — до тех пор, пока они не приобретут золотистый оттенок.

Самое главное в этом рецепте — начинка для пирога. Для ее приготовления потребуется куриное филе в количестве около 800 граммов, грибы — примерно полкило, подойдут даже шампиньоны, а также одна луковица, укроп, растительное масло.

Рецепт начинки для пирога:

  • Мясо в слегка соленой воде варится до готовности — на это уходит около 20 минут.
  • Вареное мясо перемалывается до состояния фарша.
  • Грибы, лук нарезаются и на среднем огне обжариваются, далее к ним следует добавить укроп.
  • Зажарка перемешивается вместе с фаршем.

Рецепт соуса для пирога:

Следующий этап — приготовление соуса. Это очень просто: сметана в количестве четырех ложек смешивается с майонезом, добавляется перец, соль, тертый сыр, можно добавить в небольшом количестве и сливки умеренной жирности.

Собираем пирог:

Потребуется специальная форма, предназначенная для выпекания. На ее дно помещается пара блинов, сверху тонким слоем нужно положить соус, затем начинку, потом — сыр, затем снова кладется блин. Далее нужно действовать по этой же схеме. Верхняя часть торта посыпается сыром, после чего сам он отправляется в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. В течение 20 минут блинный торт выпекается как с нижним, так и с верхним нагревом.

Рецепт блинного пирога по-самарски
Рецепт блинного пирога по-самарски. Фото: iamcook.ru/Галюша

Рецепт петербургских блинов по рецепту няни Пушкина

Согласно петербургской легенде, именно по этому рецепту для своего юного воспитанника Саши Пушкина пекла блины Арина Родионовна.

Особенность этих блинов — интересный розовый оттенок. Все дело в том, что среди ингредиентов присутствует свекла, а точнее — ее сок.

Ингредиенты:

Для того, чтобы испечь блины по этому рецепту в количестве двух порций потребуется четыре куриных яйца, примерно 120 граммов муки, молоко в объеме одного стакана, свекла, сахар, растительное масло и соль.

Процесс приготовления блинов:

  • Яйцо добавляется в молоко, затем добавляется мука, все вместе перемешивается.
  • От трех яиц отделяются белки, которые тщательно взбиваются до состояния однородной пены.
  • Свекла очищается, натирается, сок отжимается — для этого можно использовать марлю.
  • Сок свеклы добавляется в готовое тесто, далее в него добавляются сахар и соль, все вместе перемешивается.
  • В тесто добавляется белковая масса, перемешивается.

Блины пекутся на смазанной маслом сковороде. Подают их, согласно традициям, с вареньем из красной или черной смородины.

Рецепт петербургских блинов по рецепту няни Пушкина
Рецепт петербургских блинов по рецепту няни Пушкина. Фото: dzen.ru/Вкусно и полезно

Рецепт блинов по-татарски

В Татарстане блины принято готовить по особому рецепту. Блюдо называется тэбикмэки, его основной ингредиент — манная крупа.

Ингредиенты:

  • Мука манная в количестве 400 г.
  • Молоко в объеме 700 мл.
  • Два яйца.
  • Сода, дрожжи, сахар, растительное масло и соль.

Процесс приготовления блинов:

Все ингредиенты тщательно смешиваются в емкости, после чего ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой и в таком виде оставить примерно на час. В результате получится густое тесто. Из него и жарятся блины по-татарски.

Рецепт блинов по-татарски
Рецепт блинов по-татарски. Фото: finecooking.ru/ Татьяна

Рецепт блинов по-удмуртски

В Удмуртии принято печь блины на основе дрожжевого теста, они называются табани. Получаются достаточно пористыми и очень вкусными.

Согласно сложившимся традициям, пекутся табани исключительно в печи, однако в обычной квартире их можно приготовить даже на газовой или электрической плите. Правда, использовать рекомендуется сковородку из чугуна.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — полкило.
  • Дрожжи (сухие) в количестве одного пакетика.
  • Сахар, растительное и сливочное масло, соль.

Процесс приготовления блинов:

  • Дрожжи разводятся в воде комнатной температуры, затем добавляется растительное масло, сахар, все перемешивается.
    К смеси добавляется мука, готовится жидкое тесто, которое затем следует оставить на пару часов для настаивания.
  • Сковороду нужно как следует разогреть, на нее выливается тесто слоем в три или в четыре миллиметра. Каждый блин выпекается с обеих сторон.

По традиции в Удмуртии блины подаются с особым соусом, который называется зырет. Его также можно приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется молоко в объеме одного стакана, немного пшеничной муки, яйцо, сливочное масло.

Рецепт соуса к блинам по-удмуртски:

  • Яйца взбиваются, к ним добавляется молоко, мука, смесь взбивается еще раз.
  • Смесь переливается в небольшую кастрюлю и на плите нагревается до тех пор, пока масса не загустеет.
  • В массу добавляется сливочное масло, все вместе тщательно перемешивается и снимается с плиты.

Можно добавить в соус небольшое количество сахара, чтобы придать ему сладкий вкус.

Рецепт блинов по-удмуртски
Рецепт блинов по-удмуртски. Фото: pudov.ru

Рецепт блинов по-уральски на Масленицу

Одно из самых известных блюд уральской кулинарной традиции — знаменитые блины. Их обычно подают с щучьей икрой, однако это необязательно.

Ингредиенты:

Для приготовления блинов по-уральски потребуется — два яйца, молоко в объеме 300 мл, сахар, мука в количестве одного стакана, разрыхлитель, сливочное масло, соль и растительное масло.

Процесс приготовления блинов:

  • В высокой емкости яйца тщательно взбиваются, к ним добавляется соль, затем молоко с сахаром, все перемешивается.
  • В смесь добавляется разрыхлитель, сливочное масло, затем мука, предварительно просеянная. Все перемешивается.
  • Блины выпекаются на небольшом огне.

Рецепт приготовления начинки:

Если есть желание, к таким блинам можно приготовить и начинку с щучьей икрой:

  • сама икра потребуется в количестве полкило,
  • также нужна луковица,
  • перец, соль по вкусу и немного уксуса.

Икра помещается в кипяток с солью, далее она аккуратно взбивается при помощи вилки. После этого ингредиент процеживается, для чего можно использовать марлю, добавляется уксус, растительное масло и перец. Затем икра ставится в холодильник.

Рецепт блинов по-уральски на Масленицу
Рецепт блинов по-уральски на Масленицу. Фото: nashural.ru/Краеведческий Фонд «Наш Урал»

Рецепт блинов по-чувашски

В Чувашии пекут «кижер игречи» — вкусные блины, среди ингредиентов которых могут присутствовать травы, морковь и семечки.

Ингредиенты:

Для приготовления блинов по-чувашски необходима мука в количестве 150 граммов, морковь, молоко в объеме 180 мл, дрожжи, яйцо, соль, сливочное масло и сахар.

Процесс приготовления блинов:

  • Морковь отваривается, дрожжи разбавляются теплой водой.
  • Морковь мелко натирается, к ней добавляется мука, молоко, смесь ставится на плиту и доводится до кипения, затем массу нужно взбить и добавить к ней молоко.
  • Масса снимается с плиты, добавляется предварительно взбитое куриное яйцо, небольшое количество муки, дрожжи. Затем тесто повторно взбивается и оставляется до тех пор, пока оно не начнет подниматься.
  • В тесто добавляется сливочное масло, заранее растопленное, соль, сахар, вода, затем тесто взбивается еще раз и снова оставляется, однако его нужно накрыть крышкой.

Блины можно выпекать из уже поднявшегося теста. В готовом виде их рекомендуется подавать в виде треугольников, с повидлом или со сметаной.

Рецепт блинов по-чувашски
Рецепт блинов по-чувашски. Фото: vk.com/Татьяна Петровна
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