Масленичное путешествие по России: 6 уникальных рецептов блинов со всей страны

Posted 14 февраля, 19:24
Published 14 февраля, 19:24
Modified 14 февраля, 19:26
Updated 14 февраля, 19:26
Масленица всегда «привязана» к дате, в которую православные христиане отмечают Пасху. В свою очередь, от Пасхи зависит и начало Великого поста, которому как раз и предшествует Масленица.
Какого числа Масленица начинается в 2025 году?
Празднования стартуют 24 февраля и заканчиваются 2 марта. Уже на следующий день у православных начинается строгий пост.
Понедельник — «Встреча»
Печь блины на Масленицу можно начинать с первого же дня праздничной недели, то есть, с понедельника, 24 февраля. Согласно традиции, именно в этот день хозяйки выпекали самый первый блин. Его было принято отдавать нуждающимся, бедным людям, с просьбой помянуть души умерших родственников.
Вторник — «Заигрыш»
Вторник, 25 февраля, называли «Заигрыш». Это день веселых гуляний, катания на санях, начала смотров невест. Также хозяйки продолжали печь блины, угощая ими гостей и близких.
Среда — «Лакомка»
Когда принято ходить к теще на блины? Для этого на масленичной неделе отводится отдельный день — среда (26 февраля в 2025 году). По традиции именно в среду теща пекла блины в большом количестве, но исключительно для того, чтобы угостить ими мужа своей дочери. Было принято считать, что чем обильнее трапеза, тем лучше теща относится к зятю.
Четверг — «Разгуляй»
Старт наиболее масштабных мероприятий, связанных с Масленицей — это четверг. С него начинается, собственно, Широкая Масленица, с ее яркими событиями, развлечениями, танцами и песнями. В четверг, то есть 27 февраля, было принято наносить визиты к родственникам. Так, женщины отправлялись в гости к своим взрослым дочерям — считалось, что в этот раз угощать блинами на Масленицу должен зять. Можно и даже нужно было брать с собой подруг.
Пятница — «Тещины вечерки»
На пятый день Масленичной недели — 28 февраля — зять приглашал тещу в гости и угощал ее блинами, показывая свое уважение и благодарность. — молодые женщины приглашали в гости родственников со стороны супругов.
Суббота — «Золовкины посиделки»
Суббота, 1 марта, называлась «Золовкины посиделки». Молодые невестки приглашали в гости сестер мужа, угощали их блинами и дарили подарки.
Воскресенье — «Прощеное воскресенье»
Заключительный день празднования Масленицы — воскресенье (2 марта). В этот день необходимо было доесть все блины и то, что осталось от праздничного застолья, а также сжечь чучело.
Масленица широко отмечается во всех российских регионах. Во многих из них есть свои традиции, связанные с этим праздником. В первую очередь, это рецепты блинов. Попробуйте в этом году приготовить по ним угощения, чтобы приятно удивить гостей!
В Самаре на масленицу пекут не блины, а целые пироги из них. Получается обильно и достаточно вкусно.
Ингредиенты:
Процесс приготовления блинов:
Самое главное в этом рецепте — начинка для пирога. Для ее приготовления потребуется куриное филе в количестве около 800 граммов, грибы — примерно полкило, подойдут даже шампиньоны, а также одна луковица, укроп, растительное масло.
Рецепт начинки для пирога:
Рецепт соуса для пирога:
Следующий этап — приготовление соуса. Это очень просто: сметана в количестве четырех ложек смешивается с майонезом, добавляется перец, соль, тертый сыр, можно добавить в небольшом количестве и сливки умеренной жирности.
Собираем пирог:
Потребуется специальная форма, предназначенная для выпекания. На ее дно помещается пара блинов, сверху тонким слоем нужно положить соус, затем начинку, потом — сыр, затем снова кладется блин. Далее нужно действовать по этой же схеме. Верхняя часть торта посыпается сыром, после чего сам он отправляется в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. В течение 20 минут блинный торт выпекается как с нижним, так и с верхним нагревом.
Согласно петербургской легенде, именно по этому рецепту для своего юного воспитанника Саши Пушкина пекла блины Арина Родионовна.
Особенность этих блинов — интересный розовый оттенок. Все дело в том, что среди ингредиентов присутствует свекла, а точнее — ее сок.
Ингредиенты:
Для того, чтобы испечь блины по этому рецепту в количестве двух порций потребуется четыре куриных яйца, примерно 120 граммов муки, молоко в объеме одного стакана, свекла, сахар, растительное масло и соль.
Процесс приготовления блинов:
Блины пекутся на смазанной маслом сковороде. Подают их, согласно традициям, с вареньем из красной или черной смородины.
В Татарстане блины принято готовить по особому рецепту. Блюдо называется тэбикмэки, его основной ингредиент — манная крупа.
Ингредиенты:
Процесс приготовления блинов:
Все ингредиенты тщательно смешиваются в емкости, после чего ее следует накрыть полиэтиленовой пленкой и в таком виде оставить примерно на час. В результате получится густое тесто. Из него и жарятся блины по-татарски.
В Удмуртии принято печь блины на основе дрожжевого теста, они называются табани. Получаются достаточно пористыми и очень вкусными.
Согласно сложившимся традициям, пекутся табани исключительно в печи, однако в обычной квартире их можно приготовить даже на газовой или электрической плите. Правда, использовать рекомендуется сковородку из чугуна.
Ингредиенты:
Процесс приготовления блинов:
По традиции в Удмуртии блины подаются с особым соусом, который называется зырет. Его также можно приготовить в домашних условиях. Для этого потребуется молоко в объеме одного стакана, немного пшеничной муки, яйцо, сливочное масло.
Рецепт соуса к блинам по-удмуртски:
Можно добавить в соус небольшое количество сахара, чтобы придать ему сладкий вкус.
Одно из самых известных блюд уральской кулинарной традиции — знаменитые блины. Их обычно подают с щучьей икрой, однако это необязательно.
Ингредиенты:
Для приготовления блинов по-уральски потребуется — два яйца, молоко в объеме 300 мл, сахар, мука в количестве одного стакана, разрыхлитель, сливочное масло, соль и растительное масло.
Процесс приготовления блинов:
Рецепт приготовления начинки:
Если есть желание, к таким блинам можно приготовить и начинку с щучьей икрой:
Икра помещается в кипяток с солью, далее она аккуратно взбивается при помощи вилки. После этого ингредиент процеживается, для чего можно использовать марлю, добавляется уксус, растительное масло и перец. Затем икра ставится в холодильник.
В Чувашии пекут «кижер игречи» — вкусные блины, среди ингредиентов которых могут присутствовать травы, морковь и семечки.
Ингредиенты:
Для приготовления блинов по-чувашски необходима мука в количестве 150 граммов, морковь, молоко в объеме 180 мл, дрожжи, яйцо, соль, сливочное масло и сахар.
Процесс приготовления блинов:
Блины можно выпекать из уже поднявшегося теста. В готовом виде их рекомендуется подавать в виде треугольников, с повидлом или со сметаной.