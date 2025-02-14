Масленичное путешествие по России: 6 уникальных рецептов блинов со всей страны

Старт наиболее масштабных мероприятий, связанных с Масленицей — это четверг. С него начинается, собственно, Широкая Масленица, с ее яркими событиями, развлечениями, танцами и песнями. В четверг, то есть 27 февраля, было принято наносить визиты к родственникам. Так, женщины отправлялись в гости к своим взрослым дочерям — считалось, что в этот раз угощать блинами на Масленицу должен зять. Можно и даже нужно было брать с собой подруг.