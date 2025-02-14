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Posted 14 февраля, 13:24

Published 14 февраля, 13:24

Modified 14 февраля, 13:26

Updated 14 февраля, 13:26

В Ростовской филармонии проведут капремонт за 1,1 млрд рублей

На капремонт Ростовской филармонии выделили 1, млрд рублей

14 февраля 2025, 13:24
Фото: Sofiya357/cc by sa 3.0/wikimedia.org. В Ростовской филармонии проведут капремонт за 1,1 млрд рублей
В честь 90-летия Ростовской государственной филармонии в учреждении проведут капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

На капитальный ремонт в областном бюджете выделили более миллиарда рублей. В данный момент идет подготовка к проведению конкурса для определения подрядчика.

Ремонт планируют завершить в течение трех лет. Реконструкции требуют кровля, полы, окна, двери и сцены. В зрительном зале планируют установить новые кресла и двери с усиленной звукоизоляцией. Кроме того, здание будет подсвечиваться, появится световое и звуковое оборудование.

При этом гастроли и выступления в учреждении не прекратятся.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в последний раз здание реконструировалось больше 40 лет назад.

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Ранее стало известно о возведении фонтана за 100 миллионов рублей возле Дворца спорта в Ростове.

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#Милана Белкина#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Капремонт#Бюджет#Реконструкция#Подрядчик#Капитальный ремонт
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