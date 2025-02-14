На капремонт Ростовской филармонии выделили 1, млрд рублей

Posted 14 февраля, 13:24
Published 14 февраля, 13:24
Modified 14 февраля, 13:26
Updated 14 февраля, 13:26
На капитальный ремонт в областном бюджете выделили более миллиарда рублей. В данный момент идет подготовка к проведению конкурса для определения подрядчика.
Ремонт планируют завершить в течение трех лет. Реконструкции требуют кровля, полы, окна, двери и сцены. В зрительном зале планируют установить новые кресла и двери с усиленной звукоизоляцией. Кроме того, здание будет подсвечиваться, появится световое и звуковое оборудование.
При этом гастроли и выступления в учреждении не прекратятся.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что в последний раз здание реконструировалось больше 40 лет назад.