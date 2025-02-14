На капремонт Ростовской филармонии выделили 1, млрд рублей

Ремонт планируют завершить в течение трех лет. Реконструкции требуют кровля, полы, окна, двери и сцены. В зрительном зале планируют установить новые кресла и двери с усиленной звукоизоляцией. Кроме того, здание будет подсвечиваться, появится световое и звуковое оборудование.